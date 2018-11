Svona býr heimsþekktur matreiðslubókahöfundur

Dorie Greenspan gaf út sína fyrstu matreiðslubók, Sweet Times: Simple Desserts for Every Occasion, árið 1991 og hefur síðan verið einn farsælasti matreiðslubókahöfundur heimsins. New York Times hefur kallað hana matreiðslugúrú og eru matreiðslubækurnar orðnar ansi margar. Nú síðast gaf hún út Everyday Dorie: The Way I Cook, en hún kom út í síðasta mánuði.

Dorie hefur búið í sömu íbúðinni í New York með eiginmanni sínum Michael í 47 ár. Á vefsíðunni Urban New York er viðtal við Dorie ásamt fallegum myndum af heimili hennar. Dorie er sjálf alin upp í Brooklyn en var ekki viss í fyrstu með að kaupa íbúðina. Að lokum létu Michael og Dorie slag standa og fengu dygga aðstoð foreldra sinna við kaupin.

Íbúðin var algjört hreysi að sögn Dorie þegar þau keyptu hana en Dorie gerði samning við arkitekt – hún skyldi elda fullt af mat fyrir hann og hann skyldi teikna nýjar innréttingar í íbúðinni. Michael sá svo um framkvæmdir.

Eins og sést á meðfylgjandi myndum er íbúðin einkar glæsileg, en fleiri myndir má sjá á vef Urban.