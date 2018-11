Eva Laufey setur nýja bók á ís: „Plönin breyttust þó skyndilega í haust þegar við misstum fóstrið okkar“

View this post on Instagram

Uppstillt með fyrstu bókina mína, Matargleði Evu sem kom út árið 2013. Mér finnst ég skulda ykkur útskýringu, en eins og þið tókuð eflaust eftir þá átti þriðja bókin mín að koma út í haust. Plönin breyttust þó skyndilega í haust þegar við misstum fóstrið okkar og verkefni voru sett á bið. Myndatökur fyrir bókina áttu að fara fram nokkrum dögum eftir missirinn og mögulega hefði ég farið í gegnum þær svolítið á hörkunni og sett mína vanlíðan til hliðar en ég ákvað að gera það ekki og tók mér tíma til þess að hugsa um mig og okkur. Bókin verður að ég held miklu betri og vandaðri fyrir vikið. Ég mun gefa alla mína ást í það verkefni og áætluð útgáfa er haustið 2019. Ég leyfi ykkur að fylgjast með ferlinu að sjálfsögðu og hlakka til að deila því með ykkur 💗