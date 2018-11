Ice-T hefur aldrei borðað þennan vinsæla mat og aðdáendur eru í áfalli

Rapparinn og leikarinn Ice-T, sem heitir réttu nafni Tracy Lauren Marrow, varpaði sprengju inn í Twitter-samfélagið fyrir stuttu. Einn aðdáandi hans spurði af hverju karakterinn hans í Law & Order: Special Victims Unit, Odafin „Fin“ Tutuola hefði borðað beyglu með kanil og rúsínum í þáttunum, enda sú tegund af beyglum oftast talin síðst af beyglum almennt.

Ice-T svaraði um hæl og opinberaði það að hann hefði aldrei á ævinni borðað beyglu.

Aðdáendur fengu áfall, svo vægt sé til orða tekið og skildu hvorki upp né niður í þessu svari þar sem Fin hafði oft borðað beyglu.

In SVU season 5 episode 7 title “Choice” you are clearly seen at 14:53 chewing and swallowing what appears to be an “everything” bagel with cream cheese while investigating a suspect drinking her unborn child to death. Yes, I am white but what matters is I’m an SVU super fan.

— Andrew (@Andrew_M_C) November 9, 2018