Leynihráefnið í frönskum frá McDonald‘s: Alls ekki fyrir grænkera

Það er mikið grín meðal þeirra sem gerast vegan, eða grænkerar, að þeir borði lítið annað en franskar á veitingastöðum fyrstu vikurnar, enda franskar að sjálfsögðu vegan.

Vefsíðan Eat This, Not That segir hins vegar frá því núna að það leynist hráefni í frönskum frá McDonald‘s sem geri þær bara alls ekkert vegan hæfar.

Að sjálfsögðu eru kartöflur, salt og olía í frönskunum á skyndibitastaðnum – annað væri skrýtið. Hins vegar er líka búið að lauma inn náttúrulegu nautakjötsbragði sem búið er til úr vatnsrofnu hveiti og mjólk. Þessi blanda gerir það að verkum, samkvæmt greininni, að franskarnar eru svona ávanabindandi.

Þannig að, grænkerar athugið: Ekki fá ykkur franskar á McDonald‘s!