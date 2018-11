Auglýsingar Burger King valda usla: Nota bílslys til að auglýsa borgara

Nýjasta auglýsingaherferð skyndibitakeðjunnar Burger King er ansi hreint áhugaverð. Slagorðið er Leave It to Us, eða láttu okkur um þetta, en einnig notast keðjan við slagorðin Safety First, eða öryggið á oddinn, og Don’t Drive Hungry, ekki aka svöng/svangur.

Myndirnar í auglýsingaherferðinni eru mjög athyglisverðar. Á þeim sjást bílar sem hafa lent bókstaflega beint inni á staðnum, og er það gefið í skyn að ökumaðurinn hafi einfaldlega verið of svangur og hafi þar af leiðandi klesst á.

Auglýsingaherferðin hefur vakið upp sterk viðbrögð vestan hafs, en margir eru á því að þetta sé einstaklega vel heppnuð herferð.

Einhverjum finnst herferðin bráðfyndin:

@BurgerKing I guess you can say that was a whopping good burger 🍔😂 — Louxival the great (@Louxival) November 1, 2018

Á meðan annar gerir grín að bílstjórum:

Define drive through, ok I’ll just show ya. — Donald Busby (@Dirty_Bonez) November 1, 2018

Svo er það þessi sem vonar að maturinn hafi lifað þetta af:

I hope their food was okay. pic.twitter.com/FpPg7988tb — Ask Bubbe (@AskYourBubbe) November 1, 2018

Auðvitað þarf einhver að mótmæla Burger King og þeirra aðferðum:

🚫 🚘 🍴 — Ryan Shaw (@ryan2000sharon) November 1, 2018

Og þessum tístara finnst vanta eitthvað í auglýsingarnar:

Was the Burger King King driving? You should have an ad where the King is the Door Dash driver! — Not So Secret Shopper (@Caught_Shopping) November 1, 2018

Heilt yfir finnst fólki þetta nokkuð snjöll markaðsbrella:

This is what great marketing looks like lol. Well played @BurgerKing — 🔆•GoodDEEDS•🔆 (@OnesSelfpeace) November 1, 2018

Þetta er ekki í fyrsta sinn sem markaðsdeild Burger King slær á létta strengi. Í fyrra birtust til að mynda myndir af Burger King-stöðum alelda, til að undirstrika að borgarar keðjunnar hefðu verið eldgrillaðir síðan árið 1954.