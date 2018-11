Fullyrða að pylsa með öllu sé samloka – Matgæðingar rífast: „Þetta eru falsfréttir“

Stórfyrirtækið Oscar Mayer sérhæfir sig í framleiðslu á alls kyns kjöti, þar á meðal pylsum. Fyrirtækið varpaði sprengju á Twitter í gær, á alþjóðlega samlokudeginum, þegar forsvarsmenn þess héldu því staðfeastlega fram að pylsa í brauði væri í raun samloka.

Til að bæta gráu ofan á svart auglýsti fyrirtækið sérstakt símanúmer, 1-833-SNDWICH, sem fólk gat hringt í allan daginn í gær til að rökræða þessa fullyrðingu fyrirtækisins.

Það er vægt til orða tekið að segja að Twitter hafi logað yfir fyrrnefndri fullyrðingu og skiptast netverjar í tvær fylkingar þegar kemur að því að skera úr um hvort pylsa í brauði sé í raun samloka eða ekki.

We know what’s true… But we’re gonna give you 24 hours to change our mind. Call to tell us why you think a hot dog IS NOT a sandwich. #ChangeOscarsMind pic.twitter.com/mhUoHBmnre

— Oscar Mayer (@oscarmayer) November 1, 2018