KFC gaf ungbarni rúmlega milljón: Sjáðu hvað foreldrarnir þurftu að gera til að græða

Skyndibitakeðjan KFC hefur gefið ungbarni ellefu þúsund dollara, tæplega 1,4 milljónir króna. Peningana fékk barnið því foreldrar stúlkunnar Harland Rose skírðu hana í höfuðið á ofurstanum Harland Sanders, stofnanda KFC.

KFC auglýsti sérstaka nafnasamkeppni meðal ungbarna og var það litla Harland Rose, sem fæddist þann 9. september, sem var sigursælust. Harland deilir afmælisdegi með ofurstanum, en hann fæddist þann 9. september árið 1890 og lést 16. desember árið 1980. Það er þó engin tilviljun, ef svo má segja, því þegar keppnin var auglýst í ágúst á þessu ári var það meðal krafna að barnið þyrfti að fæðast 9. september og vera skírt Harland.

Harland fékk, eins og áður segir, ellefu þúsund dollara í verðlaun sem ætlað er að fjármagna háskólamenntun hennar. Ástæðan fyrir því að verðlaunaféð var ellefu þúsund dollarar er einfaldlega sú að KFC notar ellefu tegundir af kryddi á kjúklinginn sem staðurinn selur.

Þessi nafnasamkeppni hefur vakið upp skiptar skoðanir hjá netverjum eins og sést í svörum við Twitter-færslu KFC þar sem sigurvegarinn er tilkynntur.

I’m as pleased as pumpkin punch to announce the winner of our Baby Harland Naming Contest and the Harland who will be ushering in an all-new generation of Harlands, little Harland Rose. pic.twitter.com/wI2SNshsZ6

— KFC (@kfc) October 30, 2018