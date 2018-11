Hann braut allar reglurnar og internetið logar: „Ég hata sjálfselska aumingja eins og hann“

Twitter-notandinn Jason birti ansi forvitnilegt myndband í vikunni sem hefur vakið umtalsverða athygli. Myndbandið er ansi stutt en í því sést eldri maður fá sér súpu í það sem virðist mathöll eða veitingastaður. Það væri svo sem ekki í frásögur færandi nema fyrir þær sakir að hann borðaði súpuna beint úr pottinum með ausunni sem allir nota.

Athugasemdum hefur rignt inn við myndbandið og eru allir sammála um að þetta athæfi sé viðbjóðslegt.

„Ég styð það ekki að kýla ókunnugt fólk. Þetta gæti verið undantekning,“ tístir einn. „Guð minn góður, þetta er viðbjóðslegt!!!! Hver gerir svona???? Látið hann borga fyrir alla súpuna,“ bætir annar við.

FAIR WARNING: This is scariest horror film since the Exorcist — turn back now pic.twitter.com/DaAexVuxGA

