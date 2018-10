Þetta panta næringarfræðingar á McDonald’s

Flestir virðast vera sammála um að skyndibiti sé ekki hollasta máltíð sem þú getur fengið þér, en þó eru nokkrir valkostir inni á milli sem eru ekki svo slæmir.

Vefsíðan Eat This, Not That! fékk ellefu næringarfræðinga til að segja frá því sem þeir panta þegar þeir renna við á McDonald’s, einni stærstu skyndibitakeðju í heimi. Þótt ótrúlegt megi virðast borða næringarfræðingar líka á staðnum.

Í morgunmat segist Christine M. Palumbo til að mynda fá sér Egg McMuffin og kaffi, þar sem samlokan innihaldi aðeins þrjú hundruð kaloríur og átján grömm af próteini. Því er þetta afbragðs morgunmatur og tryggir að maður sé saddur langt fram að hádegi, jafnvel rúmlega það.

Patricia Bannan velur ávaxta og hlynsíróps hafragrautinn, þar sem hann er trefjaríkur og stútfullur af andoxunarefnum. Þá kýs Caroline Weeks að fá sér Egg White Delight í morgunmat vegna þess hve mikið af próteini er í eggjahvítunum.

Í hádegismat segist Toby Amidor panta sér barnabox með hamborgara, frönskum og vatnsglasi. 390 kaloríur og þrettán grömm af fitu – það er ekki svo slæmt.

Dave Zinczenko segist velja grilluðu BLT kjúklingasamlokuna, ekki stökku útgáfuna, á meðan Jim White velur grillaða kjúklingasamloku án brauðs og sósu. Með því að sleppa því minnkar hann fituinnihald um sex grömm og natríummagn um 380 milligrömm.

Lesa má meira um val næringarfræðinganna hér.