Nammigrísir brjálaðir yfir nýju sælgæti: „Ég hélt að fréttir gætu ekki orðið verri“

Sælgætisframleiðandinn Hershey‘s framleiðir til dæmi Reese‘s-hnetusmjörsbollana, en bollarnir eru í stuttu máli súkkulaðihúðað hnetusmjör. Einkenni bollanna er hve þykkir þeir eru en nú hefur Hershey‘s gefið það út að þynnri útgáfa af bollunum komi á markað á næsta ári.

Slagorð hnetusmjörsbollanna er að það sé engin röng leið til að borða þá en aðdáendum finnst hins vegar þessi nýbreytni að gera þá þynnri afleit hugmynd, ef marka má samfélagsmiðla.

„Enginn bað um þetta,“ tístir einn aðdáandi bollanna með hlekk á frétt um breytingarnar.

No one asked for this. https://t.co/Ogw5T3zSDc — Maggie GOULroy 👻 (@MaggieGilroy) October 27, 2018

„Ég hélt að fréttir gætu ekki orðið verri,“ tístir annar.

and here I thought the news couldn’t get any worsehttps://t.co/CDRTIDVAX4 — Dennis Green (@DennisVerde) October 26, 2018

Reese’s Thins sounds deeply unsatisfying. Give me Big Cups pic.twitter.com/RRLG2HhPMw — Stacey (@iamstacetheace) October 25, 2018

„Nei, nei, nei, alls ekki“

Raunin er að nýju hnetusmjörsbollarnir verða fjörutíu prósent þynnri en þeir sem eru á markaði í dag. Bollarnir verða bæði í boði úr mjólkursúkkulaði og dökku súkkulaði. Vanalega eru aðdáendur mjög ánægðir með þær útfærslur á bollunum sem Hershey‘s hefur boðið upp á í gegnum tíðina en nú er svo sannarlega annað uppi á teningnum.

„Nei, nei, nei, alls ekki,“ tístir einn Twitter-notandi með hlekk á frétt þess efnis að Hershey‘s sé að reyna að hækka sölu á hnetusmjörsbollunum með þessari nýbreytni. Annar tístari slær á létta strengi.

no no no absolutely not https://t.co/HCX9esSagq — Kira Bindrim (@KiraBind) October 26, 2018

„Ég ætla bara að sitja hér og éta feitu Reese‘s-hnetusmjörsbollana mína og bíða eftir heimsendi.“

I’m just going to sit here eating my fat Reese’s Peanut Butter Cups and waiting for the world to end https://t.co/jOaCvqXbAO — woolyknickers (@woolyknickers) October 26, 2018

Nú er bara spurning hvort aðdáendur sælgætisins taki sig saman og hefji mótmæli gegn nýja namminu.