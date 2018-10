Spáir fyrir um baksturstísku næsta árs: Tími slöku bakaranna er kominn

Christina Tosi er súperstjarna í bakstursheiminum. Hún er stofnandi og eigandi bakarísins Milk Bar sem er með útibú um öll Bandaríkin. Þá hefur hún gefið út matreiðslubækur og verið dómari í raunveruleikaþáttunum MasterChef, svo fátt eitt sé nefnt.

Christina var sérstakur gestur á viðburðinum The Next Big Bite Trends í New York fyrir stuttu og settist niður með Joe Yonan, ritstjóra matarhlutar The Washington Post, og talaði um hvaða tískustraumar verði áberandi í mat og drykk árið 2019.

Það má segja að Christina hafi glatt marga á viðburðinum þegar hún sagði að tími flókinna vatnsdeigsbolluturna með karamellusósu og íburðarmikilla eftirrétta væri liðinn. Á næsta ári tækju við einfaldari tíma þar sem til að mynda smákökur kæmust í tísku. Þó ekki alveg venjulegar smákökur heldur hefðbundnar smákökur með óhefðbundinni nálgun.

Hún sagði einnig að vinsæll huggunarmatur myndi komast rækilega í tísku, þó á nýstárlegan hátt þar sem óvæntum hráefnum væri bætt við klassíska rétti. Dæmi um einfaldan huggunarmat eru til dæmis brúnkur, eða brownies, belgískar vöfflur, djöflakaka með súkkulaðikremi og einföld triffli sem þarf nánast enga hæfni til að setja saman. Í stuttu máli: þeir sem hafa hingað til fyllst minnimáttarkennd yfir baksturshæfileikum sínum geta látið ljós sitt skína á næsta ári ef Christina hefur rétt fyrir sér.