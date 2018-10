Höfum við verið að rífa ost bandvitlaust í alltof langan tíma?

Það varð uppi fótur og fit á Twitter fyrir stuttu þegar tístarinn Bea deildi gömlu myndbandi frá uppskriftavefnum Tastemade í Bretlandi. Myndbandið var gert til að sýna áhorfendum vissa uppskrift, en Bea tók eftir nokkru sem var enn merkilegra en uppskriftin – nefnilega hvernig osturinn var rifinn í matinn sem var verið að elda.

Eins og sést í myndbandinu er osturinn rifinn með hefðbundnu rifjárni sem lítur út eins og hólkur, með mismunandi rifstillingu á hverri hlið. En í staðinn fyrir að setja rifjárnið ofan á skerbretti eða ofan í skál er hólknum snúið þannig að hann liggur og osturinn rifinn. Síðan er ostinum einfaldlega hvolft ofan í skál. Með þessari leið fer akkúrat ekkert til spillis og lítið festist í tönnum rifjárnsins.

Það má segja að samfélagsmiðillinn hafi gjörsamlega farið á hliðina innan vissra kreðsa þegar myndbandið fór í loftið og virðist vera að þetta hafi nánast breytt lífi fólks.

Hins vegar hefur Bea orðið fyrir vissu aðkasti og hefur nú biðlað til fólks um að hætta að senda sér myndir af rifjárnum til að reyna að afsanna að aðferðin í myndbandinu sé best.

Það verður náttúrulega hver að meta það fyrir sig hvaða aðferð er best til að rífa ost, en þessi í myndbandinu er ansi sniðug.