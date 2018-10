Hún sagði nafn á samloku vera karlrembulegt – viðbrögðin komu á óvart: „Virkilega ömurlegt“

Plötusnúðurinn og útvarpskonan Amy Lamé tók eftir samloku í versluninni Waitrose í London sem lét hana staldra við. Samlokan hét The Gentleman’s Smoked Chicken Caesar Roll, eða reykt sesarkjúklingarúlla herramannsins.

Amy birti mynd af samlokunni á Twitter og sagðist ekki hafa vitað að samlokur væru kynjaskiptar.

I never knew sandwiches were gender specific 👀 I’m female but thankfully @waitrose let me purchase this anyway 😏 pic.twitter.com/2KyVj2qG72

„Ég er kvenkyns en sem betur fer leyfði Waitrose mér að kaupa þessa,“ skrifaði Amy á léttúðlegan hátt. Viðbrögðin komu eilítið á óvart og fannst einum tístara lítið til skrifa Amys koma.

I bet you didn’t even purchase the product. Just made up this whole scenario to court controversy. Truly pathetic! What about pink lady apples or lady fingers? That’s right no one cares it just food not a blow to our human rights!

— James Egan (@JamesEgan88) October 18, 2018