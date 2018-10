Loftslagsbreytingar gætu tvöfaldað verðið á bjór

Niðurstöður nýrrar rannsóknar sem heitir Decreases in global beer supply due to extreme drought and heat, eða Hnignun bjórbirgða á heimsvísu vegna mikilla þurrka og hita, var birt í síðustu viku í tímaritinu Nature Plants. Í niðurstöðunum kemur fram að þó að það séu langt því frá alvarlegustu áhrifin af loftslagsbreytingum, þá gætu ýktar sviptingar í veðurfari ógnað bjórframleiðslu.

Teymi rannsakenda í Kína, Bretlandi og Bandaríkjunum kannaði áhrif samfelldra þurrka og hlýrra loftslags á byggframleiðslu og komust að þeirri niðurstöður að miklar breytingar í veðurfari gætu haft þær afleiðingar að bygguppskera myndi dragast talsvert saman á heimsvísu. Telja rannsakendur að uppskeran gæti dregist saman um allt að sautján prósent, en eins og flestir vita er bygg eitt af aðalhráefnunum í bjór.

Rannsakendur komust einnig að því að ef miklar sviptingar yrðu í veðurfari í framtíðinni myndi neysla á bjór á heimsvísu dragast saman um sextán prósent og að verð á bjór myndi tvöfaldast að meðaltali.

Steven J. Davis, einn rannsakendanna, tekur sem dæmi að kippa af bjór í Bandaríkjunum gæti farið frá því að kosta einn dollara, eða um 120 krónur, yfir í að kosta átta dollara, tæplega þúsund krónur. Þá telur hann einnig að ef ske kynni að loftslagsbreytingar myndu valda ýktum sveiflum í veðurfari að verð á bjór myndi hækka mest á Írlandi, í Kanada, Póllandi og á Ítalíu.

Bruggarasamband Bandaríkjanna vill hins vegar undirstrika að rannsóknin sé fyrst og fremst fræðileg æfing í líkindareikningi en ekki eitthvað sem bjórframleiðendur og -unnendur ættu að missa svefn yfir.