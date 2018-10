Internetið logar eftir umdeild ummæli sjónvarpsstjörnu: „Lárpera er ekki vegan“

Það varð uppi fótur og fit eftir sýningu á spurningaþættinum QI í breska sjónvarpinu fyrir stuttu þegar Sandi Toksvig, sem þekkt er úr þáttunum The Great British Bake Off, fullyrti að lárperur, eða avocado, væru ekki vegan. Í raun sagði hún að möndlur, kíwí, grasker og melónur væru ekki heldur vegan.

„Það er af sömu ástæðu og hunang er ekki vegan. Þessi matvæli vaxa ekki án býflugna og býflugurnar eru notaðar á, köllum það ónáttúrulegan hátt. Þar sem erfitt er að rækta þetta á náttúrulega hátt treysta þessi matvæli öll á býflugur sem er komið fyrir í vörubíl og keyrt langar vegalengdir þvert yfir landið. Þetta eru aðfluttar býflugur og það er ónáttúruleg notkun á dýrum,“ sagði Sandi, eins og sjá má í myndbandinu hér fyrir neðan.

Þá bætti hún einnig við að grænmeti eins og brokkolí, agúrkur og kál væru í sama flokki og væri því tæknilega séð ekki matur sem hentar veganistum.

Það má með sanni segja að internetið hafi farið á hliðina eftir þessi ummæli. Veganistar voru ósáttir og það hlakkaði í þeim sem borða ekki vegan.

Internet full of bacon recipes: Did you know avocados aren’t #vegan? Me: I’m going to stop you right there and leave. Internet full of bacon recipes: But BEES… Me: pic.twitter.com/sunrK3xtjd — Annie Shannon (@AJShannon) October 16, 2018

so bored of stuff like this whole ‘avocados aren’t vegan’ shite. it’s an avocado. it’s fucking vegan. by the logic of these arguments… nothing is vegan. what a load of bollocks — Oz ❁ ❃ ✾ (@otosborne) October 16, 2018

i wonder how many times i’m goin to have people tell me avocados aren’t vegan for the rest of my life — heather Ⓥ (@b12deficient) October 14, 2018

finding out that avocados aren’t technically vegan has made my day. vegans are a joke bye — sad bean (@EvieBrightwater) October 15, 2018

Avocados aren’t vegan?!?!? Crazy — Sam Edwards (@sammedwards99) October 15, 2018

So apparently avocados ain’t Vegan. Vegans be trippin so hard rn. — Vishal ♒️ (@ShalRamaK) October 15, 2018

Tracy Reiman, aðstoðarforstjóri dýraverndunarsamtakanna PETA, segir í samtali við The Daily Meal að þetta sé að einhverju leyti rétt hjá Sandi, þó henni finni framsetningin ekki góð.