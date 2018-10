Uppáhaldskaka Beverly Hills 90210-stjörnu

Margir kannast eflaust við leikkonuna Tiffani Thiessen, en hún lék Valerie Malone í sjónvarpsþáttunum Beverly Hills 90210 hérna í denn. Tiffani gaf nýverið út sína fyrstu uppskriftarbók sem heitir Pull Up a Chair: Recipes From My Family To Yours, sem inniheldur 125 uppskriftir; allt frá kósí kvöldmat til girnilegra eftirrétta.

Að því tilefni fór tímaritið Us Weekly í heimsókn til Tiffani og plataði hana til að baka sína uppáhaldsköku – rjómaostaböku móður sinnar.

Hér fyrir neðan má sjá myndband af bakstrinum og fyrir neðan það er uppskriftin.

Rjómaostabaka mömmu

Botn – Hráefni:

1½ bolli fínmulið hafrakex

6 msk. smjör

¼ bolli flórsykur

1 tsk. kanill

Aðferð:

Hitið ofninn í 175°C. Blandið þurrefnum vel saman og bætið síðan smjörinu út í. Þrýstið blöndunni í botninn og upp á hliðar kökuforms sem er sirka 22 sentímetra stórt og bakið í 10 mínútur. Látið botninn kólna alveg en ekki slökkva á ofninum.

Rjómaostafylling – Hráefni:

225 g mjúkur rjómaostur

2 stór egg

¾ bolli sykur

2 tsk. vanilludropar

Aðferð:

Blandið öllum hráefnum vel saman þar til blandan er silkimjúk. Hellið blöndunni varlega yfir kaldan botninn og dreifið úr henni. Bakið í 25 til 30 mínútur. Leyfið bökunni að kólna á meðan þið gerið toppinn. Aftur, ekki slökkva á ofninum.

Toppur – Hráefni:

1 bolli sýrður rjómi

3½ msk. sykur

1 tsk. vanilludropar

Aðferð:

Blandið öllum hráefnum hráefnum vel saman þar til blandan er silkimjúk. Dreifið toppinum yfir bökuna og bakið í 10 mínútur. Leyfið bökunni að kólna á eldhúsborði og kælið bökuna síðan í ísskáp í að minnsta kosti 4 klukkutíma.