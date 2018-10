Þetta borðar ballerína til að halda sér í formi: „Ég fæ mér í mesta lagi salat eða sushi“

Ballerínan Misty Copeland er einn af þekktustu dönsurum Bandaríkjanna og það líður ekki á löngu þar til við sjáum hana leika listir sínar í Disney-myndinni The Nutcracker and the Four Realms. Í viðtali við tímaritið Delish opnar hún sig um matarvenjur sínar, en þær eru frekar óspennandi að eigin sögn.

„Það skiptir mig miklu máli hvað ég læt ofan í mig og grænmeti lætur mér alltaf líða kraft- og orkumeiri,“ segir Misty. Hún ólst upp við erfiðar heimilisaðstæður og oft hafði fjölskylda hennar ekki efni á mat, en komst af með hjálp svokallaðra matarmiða. Hún leggur því mikið upp úr því í dag að velja gæða hráefni.

Hún segist enn fremur lítið borða yfir daginn heldur borði frekar stóra máltíð á kvöldin.

„Æi, ég er mjög óspennandi,“ segir hún og bætir við að morgunmaturinn samanstandi af hafragraut, ávöxtum eða jógúrti. „Ég fæ mér í mesta lagi salat eða sushi í hádegismat, en vanalega fæ ég mér bara snarl eins og hnetur og þurrkaða ávexti. Um kvöldmatarleytið fæ ég mér stóra máltíð. Fisk. Pítsu. Góða matinn. Og auðvitað vatn. Fullt af vatni. Ég sagði að ég væri mjög óspennandi.“

Hún segir jafnframt að matarvenjur hennar breytist ekkert þegar hún þarf að ferðast vegna vinnu.