Allt er nú til: Þungarokkssveitin Korn setur sitt eigið kaffi á markað

Það er alþekkt að fræga fólkið vilji ólmt setja ýmsar vörur á markað undir sínu nafni, en það kom þó heldur betur á óvart í vikunni þegar þungarokkssveitin Korn, sem var uppá sitt besta á tíunda áratug síðustu aldar, setti á markað sína eigin tegund af kaffi.

Kaffið þróuðu meðlimir Korn í samstarfi við fyrirtækið J. Gursey Fine Coffee & Tea og er um að ræða dökk ristaða blöndu í grænum pokum sem seld er á heimasíðu hljómsveitarinnar.

Meðlimir sveitarinnar eru víst miklir kaffiunnendur og leita að bestu kaffistöðunum og blöndunum þegar þeir eru á tónleikaferðalagi. Korn kaffið ku vera ansi sterkt, alveg eins og Korn-liðar vilja það.

Kaffið er blanda af baunum frá Eþíópíu, Gvatemala og Perú, ásamt sérstakri Vintage Black Diamond-blöndu frá J. Gursey. Hver poki kostar 15 dollara, eða tæplega 1700 krónur. Fyrir 24 dollara, eða tæplega 2700 krónur, er hægt að fá poka af kaffi og sérstakan Korn-bolla með.

Og þeir sem trúa því ekki að Korn-rokkararnir séu svona miklir kaffisérfræðingar geta horft á myndbandið hér fyrir neðan sem sýnir þá spá og spekúlera í kaffibaunum.

We are excited to announce Korn Koffee. Korn has collaborated with @jgurseycoffee to bring you a unique blend of beans worthy of the most die-hard coffee fans. Available Now: https://t.co/E1JQCApXRh pic.twitter.com/OuaLmxDVl0

— Korn (@Korn) September 28, 2018