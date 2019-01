Key of Marketing: Ótrúleg tækifæri í markaðssetningu á samfélagsmiðlum

Key of Marketing er auglýsingastofa sem sérhæfir sig í markaðssetningu á netinu.

„Þetta byrjaði allt fyrir um ári síðan þegar Oddur Jarl Haraldsson, sem sjálfur stóð í eigin sölurekstri ásamt mér, Ægi Hreini Bjarnasyni og öðrum félögum sínum, byrjaði að sjá um auglýsingar hjá öðru fyrirtæki meðfram eigin rekstri. Vinir Odds og vandamenn, sem sjálfir áttu fyrirtæki, sáu hversu vel gekk hjá Oddi að markaðssetja og réðu Odd til að sjá um markaðssetningu fyrir sig,“ segir Ægir. Eftir það fór markaðsfyrirtækið Key of Marketing á flug og fluttist eftir stutta starfsemi í glæsilega skrifstofuaðstöðu í Ármúlanum. Ægir kom inn sem sölustjóri fyrirtækisins og réðu þeir inn fleiri starfsmenn til þess að verða við vaxandi eftirspurn.

Þetta er aðeins byrjunin

Key of Marketing hefur verið að starfa fyrir fjölda skemmtilegra fyrirtækja eins og Leanbody, Snæland video og síðast en ekki síst DV. „Fleiri fyrirtæki hafa gert samning við Key of Marketing og þetta er aðeins byrjunin,“ segir Ægir.

Seldist upp á námskeið

Núna á sunnudaginn hélt Key of Marketing sitt fyrsta námskeið fyrir fyrirtæki í markaðssetningu á samfélagsmiðlunum Facebook og Instagram. „Námskeiðið gekk vonum framar. Þetta var fyrri dagurinn af tveimur þar sem unnið er að því að einstaklingar og fyrirtækjaeigendur geti farið heim og prufað sig áfram í markaðssetningu á miðlunum. Seinni dagurinn fer í að greina auglýsingar og slípa þær til,“ segir Ægir. Key of Marketing hefur fengið mjög góð viðbrögð frá viðskiptavinum sínum allt frá upphafi og viðtökurnar voru sérstaklega góðar á námskeiðinu. Key of Marketing er með næsta námskeið 24. og 31. mars. „Það er um að gera að skrá sig sem fyrst. Við gerum ráð fyrir að það fyllist á það von bráðar,“ segir Ægir

Skráðu þig á námskeið hjá Key of Marketing og lærðu hvernig má stækka kúnnahópinn með markaðsgöldrum samfélagsmiðlanna.

Key of marketing býður upp á markaðsþjónustu við eftirfarandi:

Facebook, Instagram, Google og Youtube.

Kennslu við auglýsingar á Facebook og Instagram.

Myndatöku, myndbandsgerð.

Vefsíðugerð.

Grafíska hönnun.

„Nú þegar höfum við hjá Key of Marketing auglýst fyrir önnur fyrirtæki í smá tíma, og erum farin að læra á hvað er að virkar best. Við sjáum til dæmis gífurlega mikið af tækifærum í markaðssetningu á samfélagsmiðlum á næstu árum. Um þessar mundir erum við að að bæta viðskiptamódelið okkar til að hámarka árangur fyrir önnur fyrirtæki,“ segir Ægir.

Nánari upplýsingar á https://keyofmarketing.com/

Facebook: Key Of Marketing

Instagram: keyofmarketing

LinkedIn: Key Of Marketing