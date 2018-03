Hávær orðrómur að GTA VI verði með kvenkyns aðalpersónu

Sjötti leikur Grand Theft Auto verður með kvenkyns aðalpersónu og mun gerast í Vice City og í Suður-Ameríku. Þetta kemur fram í nýju myndbandi Youtube-rásarinnar The Know. Slíkir orðrómar eru algengir, sérstaklega á Youtube, en The Know hefur fram að þessu haft rétt fyrir sér varðandi innanhúsupplýsingar úr tölvuleikjaheiminum, síðast um leikinn Dark Souls III.

Samkvæmt The Know mun leikurinn koma út árið 2022, en ekki liggi fyrir hvort hann muni gerast á níunda áratugnum líkt og GTA: Vice City, en miðað við þann leik sem og orðróm um leiksvæði í Suður-Ameríku er líklegt að söguþráðurinn verði innblásinn af kvikmyndinni Scarface.

Grand Theft Auto-leikirnir eru mjög umdeildir enda bannaðir börnum, hefur þeim verið gefið að sök að hvetja til ofbeldis, vændis og kvenfyrirlitningu. Það hefur ekki haft teljandi áhrif á sölutölurnar en leikirnir hafa verið seldir í meira en 235 milljón eintökum. Fram að þessu hefur ekki verið hægt að spila sem kvenpersóna, fyrir utan fyrsta leikinn frá árinu 1997. Í síðasta leik voru þrjár aðalpersónur og ekki hægt að útiloka að hugsanleg kvenpersóna í GTA VI verði ein af nokkrum.

Hér er hægt að sjá myndband The Know.