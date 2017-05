Næstu daga stendur yfir kynning á gómsætum og heilnæmum hnetum frá sænska fyrirtækinu This is Nuts í Garðheimum, Stekkjarbakka 4-6. Kynningin er fimmtudag, föstudag, laugardag og sunnudag frá klukkan 12 til 18 alla dagana. Vörurnar frá This is Nuts eru á sérstökum 25% kynningarafslætti og því fær fólk tækifæri til að kaupa framúrskarandi heilsufæði á góðu verði.

Sænska fyrirtækið This is Nuts hefur verið starfandi frá 2012 og framleiðir sumt af besta heilsufæðinu sem í boði er á Norðurlöndum. Hreinleiki og mikil fjölbreytni eru á meðal þess sem einkennir vörunnar frá This is Nuts. Stofnandi fyrirtækisins er Ranja Marie Vardali, einkaþjálfari og frumkvöðull. Ástríða hennar fyrir heilsusamlegu líferni og heilnæmri fæðu var hvatin að stofnun fyrirtækisins. DV spjallaði stuttlega við Ranja Maria Vardali hjá This is Nuts og bað hana um að lýsa því í örfáum orðum hvað gerir þessar vörur sérstakar:

„Það er best að svara þessari spurningu með samlíkingu við kaffiheiminn. Kaffibaunir eru misjafnar að gæðum og er skipt upp í fimm gæðaflokka. Það sama gildir um hnetur. Þegar við ristum hnetur þá veljum við eingöngu hnetur úr hæsta gæðaflokki. Þetta eru hágæðahnetur og þess vegna dálítið dýrari en algengar hnetur á markaðnum.“

Gæðaflokkunnin er byggð á ýmsum þáttum eins og hlutfalli náttúrulegs hráefnis, vaxtarskilyrðum við ræktun og fleira. „Þegar reynt er að selja hnetur af lægri gæðum eru þær of meira unnar, steiktar eða meira saltaðar. Við höldum okkar afurðum hreinum og umbreytum þeim ekki í framleiðsluferlinu,“ segir Ranja.

Hneturnar frá This is Nuts hafa aðeins verið örfáa mánuði á íslenskum markaði en hafa þegar slegið í gegn. „Ég held að hraður vöxtur okkar á Íslandi sýni að Íslendingar eru meðvitaðir um heilsuna og sækjast eftir hollu og náttúrulegu góðgæti,“ segir Ranja.

Fólk sem er áhugasamt um holla næringu ætti að bregða sér í Garðheima næstu daga, skoða úrvalið og bragða á þessari framúrskarandi vöru.