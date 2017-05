MÆÐUR Í BÍÓ

Mæðradagurinn er á sunnudag, 14. maí, og það er því tilvalið fyrir mæður, mæðgur, vinkonur og frænkur að gera sér glaðan dag og eiga saman góða stund, fara út að borða og jafnvel í bíó eða horfa á eina góða mynd um mæður heima við.

SNATCHED (2017):

Nýjasta mynd Amy Schumer er frumsýnd föstudaginn 12. maí hér heima. Í henni leikur hún Emily, hressa og bráðláta konu á fertugsaldri. Þegar kærastinn sparkar henni ákveður hún að fá varkára móður sína, sem Goldie Hawn leikur, með sér í frí til Ekvador. Þar er mæðgunum rænt og spennandi ævintýri breytist snarlega í algjört klúður og það reynir á styrk og samstöðu þeirra mæðgna til þess að koma sér úr klandrinu og flýja úr frumskóginum. Schumer er ein sú fyndnasta í kvikmyndabransanum í dag og Hawn, sem er orðin 71 árs og á að baki margar frábærar gamanmyndir, snýr aftur á hvíta tjaldið eftir 15 ára hlé. Hún var tilnefnd til Óskarsverðlauna 1980 fyrir hlutverk hennar í Private Benjamín og meðal annarra mynda hennar má nefna Death Becomes Her 1992 og The First Wives Club 1996.

BABY BOOM (1987): Athafnakona „erfir“ barn

Diane Keaton leikur þrælupptekna athafnakonu sem „erfir“ barn frá fjarskyldum ættingja. Líf hennar snýst gjörsamlega á hvolf meðan hún reynir að ala barnið upp ein ásamt því að sinna yfirmannsstarfinu. Er hamingjan fengin í kapphlaupi viðskiptalífsins í stórborginni? IMDB: 6,1.

ERIN BROCKOVICH (2000): Ein kona gegn stórfyrirtæki

Julia Roberts leikur Erin Brockovich, einstæða atvinnulausa móður, sem tapar máli á hendur lækni í bílslysi sem hún lenti í. Hún þvingar lögmanninn sinn til að ráða sig í vinnu í sárabætur. Hún fer á eigin spýtur að rannsaka fasteignamál sem tengist risastóru orkufyrirtæki. Fyrirtækið losar úrgang með ólögmætum hætti og hefur það áhrif á íbúa nærliggjandi bæjar. Myndin er byggð á sannsögulegum atburðum. IMDB: 7,3.

STEPMOM (1998): Börnin eignast stjúpmóður

Vasaklútamynd um móður tveggja barna, sem leikin er af Susan Sarandon, sem þarf að sætta sig við að stjúpmóðir er komin inn í líf barnanna, leikin af Julie Roberts. Stjúpmóðirin strögglar svo við sitt nýja hlutverk og samskiptin vð móður barnanna. Vasaklúturinn fer svo á loft þegar móðirin greinist með krabbamein. IMDB: 6,7.

STEEL MAGNOLIAS (1989): Mæðradans, hlátur og grátur

Stjörnufans í mynd um dætur og mæður á öllum aldri. Dolly Parton, Julia Roberts, Shirley MacLaine, Sally Field og Daryl Hannah eiga allar sinn samastað á snyrtistofu í smábæ í Louisiana. Þar deila þær gleði og sorgum. Rauði þráðurinn í myndinni eru samskipti mæðgnanna Roberts og Field og veikindi dótturinnar, sem er með sykursýki. Þessi er skylduáhorf. IMDB: 7,2.

MOTHERS DAY (2016): Fjölskyldufléttur á mæðradegi

Myndin fjallar um fjórar mæður og fjölskyldur þeirra, fjórar aðskildar sögur sem fléttast svo saman í eina heild á sjálfum mæðradeginum. Jennifer Aniston, Julia Roberts og Kate Hudson eru í aðalhlutverkum. IMDB: 5,6.