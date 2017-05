Gæðamálverk veitir alhliða málningarþjónustu og sinnir nýbyggingum af miklum krafti

Málningarfyrirtækið Gæðamálverk er nú að vinna við nýbyggingu sem byggingafyrirtækið Mannverk hefur reist að Herjólfsgötu 32–34 í Hafnarfirði. Hér er um að ræða fjölbýlishús með 32 íbúðum og verkefni Gæðamálverks eru fólgin í því að sandspartla, gifsmúra, grunna, kítta, líma pappaborða í samskeyti og svo auðvitað að mála húsið. Þetta er dæmigert verkefni hjá Gæðamálverki sem hefur unnið við fjölmargar vel heppnaðar nýbyggingar sem Mannverk hefur reist á undanförnum árum.

„Mannverk leggur mikla áherslu á að fá okkur til liðs við sig,“ segir Gísli V. Eggertsson, eigandi Gæðamálverks, og hann er ánægður með samstarfið: „Það vinnur ákaflega gott fólk hjá Mannverki og sérstaklega er ég ánægður með Hildi Margréti verkefnastjóra sem er tengiliður minn hjá fyrirtækinu, en þessi frábæra kona stýrir hörðum iðnaðarmönnum af mikilli röggsemi.“ Annar þekktur og náinn samstarfsaðili Gæðamálverks er Flügger-litir en Gæðamálverk notar að mestu leyti efni frá þeim og gengur samstarfið afar vel.

Sandspörtlun er eitt af sérsviðum Gæðamálverks en fyrirtækið státar meðal annars af því að hafa sandspartlað hæstu byggingu á Íslandi, fjölbýlishús í Skuggahverfi í Reykjavík. Auk sandspörtlunar sinnir Gæðamálverk allri málningarvinnu innanhúss og utan, þar á meðal þakmálningu; sem og léttum múrviðgerðum utanhúss.

Gísli V. Eggertsson er ungur að árum, 35 ára gamall, en hann hefur unnið við málun frá unglingsaldri. Hann er lærður málarameistari og fyrirtækið hefur hann rekið í tíu ár:

„Já, þetta er orðið tíu ára gamalt fyrirtæki en ég hef aldrei skipt um kennitölu. Satt best að segja þykir tíu ára kennitala í þessum bransa vera ansi gömul. En heiðarleiki er okkur mikilvægur og ég vil standa við mín orð,“ segir Gísli.

Það er mikið að gera hjá Gæðamálverki nær allt árið en mest er að gera á vorin og sumrin þegar verkefnum í útimálun fjölgar mjög mikið. „En vegna vaxtarins í nýbyggingum þá get ég í rauninni fengið eins mikla vinnu og ég vil. Ég vil hins vegar ekki stækka fyrirtækið of mikið því mér finnst mikilvægt að ég geti unnið áfram sjálfur við málun en þurfi ekki að færast yfir í stjórnunarstarf. Þetta er mitt fag og ég get ekki hugsað mér að hætta í því strax. Ég vil auk þess gera hlutina vel og vandlega og þetta má ekki verða of stórt,“ segir Gísli sem hefur unun af sínu fagi og nýtur þess að skila af sér góðum verkum sem viðskiptavinurinn er ánægður með.

Starfsmenn Gæðamálverks eru um sjö talsins að Gísla meðtöldum en á álagstíma fer hann í samstarf við undirverktaka sem er með annan eins starfsmannafjölda.

Segja má að vinna við nýbyggingar Mannverks séu stærsti hlutinn af starfsemi Gæðamálverks. Fyrirtækið tekur hins vegar að sér alls konar verkefni bæði stór og smá og málar til dæmis líka hús fyrir einstaklinga.

Nánari upplýsingar er að finna á heimasíðunni gaedamalverk.is en síminn er 867-7010.

Heimasíða Mannverks: mannverk.is..