Þrálátir liðverkir horfnir eftir tíu daga með Better You vörunum

Aðalbjörg Guðjónsdóttir starfar sem launafulltrúi hjá World Class Laugum. Hún reynir að stunda líkamsrækt þrisvar í viku og stundum nær hún að fara fjórum sinnum. Árið 2007 greindist Aðalbjörg með krabbamein sem læknað var með stífum geisla- og lyfjameðferðum. Eftir það hefur hún hins vegar þjáðst af þrálátum liðverkjum.

„Ég hef prófað ýmislegt, t.d. tekið inn Nutrilenk og lýsi, en það hafði ekki tilætluð áhrif. En fyrir stuttu prófaði ég Better You vörurnar, magnesíum-töflur, D-vítamín og Turmerik. Síðan hef ég verið að læðast aðeins í Mactcha-teið.“

En hvenær dagsins tekur Aðalbjörg þetta inn?

„Ég tek töflurnar inn á morgnana, bara um leið og ég vakna. Ég er síðan að drekka tvo til þrjá bolla af teinu yfir daginn.“

Hvernig líður henni í dag?

„Mér líður bara rosalega vel. Ég finn ekki lengur fyrir þessum verkjum, ég var alltaf með mikla verki í liðunum, aðallega í höndunum og líka í öxlunum, og ég finn stóran mun á mér. Samt er ég bara búin að vera að taka þetta í tíu daga.“

Við þetta er að bæta að svefnvenjur Aðalbjargar hafa stórlagast eftir að hún hóf að nota Better You vörurnar. Hún vakti oft lengi fram eftir áður og átti ekki alltaf gott með svefn en núna sofnar hún upp úr klukkan tíu á kvöldin og vaknar úthvíld klukkan sjö á morgnana.

