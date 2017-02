Heilsudrykkir draga úr upptöku andoxunarefna

„Þegar fólk reynir að selja okkur smúðing og segir að hann bæti á andoxunarefni í líkamanum er það álíka heimskulegt og selja okkur heitt vatn og segja að það hækki líkamshitann.“ Þetta segir dr. Kirsten Brandt í þætti á vegum BBC sem sýndur var á RÚV á mánudagskvöldið. Þar var sjónum beint að svokölluðu heilsu- og ofurfæði og ýmsar mýtur um tilteknar fæðutegundir voru hraktar.

Einn virtasti næringarfræðingur landsins er ánægður með þáttinn og segir sorglegt hvað fólk er ginnkeypt fyrir markaðssetningu, þar sem afurðir, sem ekki eru hollari en ódýrari valkostir, eru seldar dýrum dómum. „Ég vara fólk við að trúa hverju sem er og henda krónunni um leið,“ segir Ólafur Gunnar Sæmundsson, næringarfræðingur og kennari við Háskólann í Reykjavík. Hann er höfundur kennslubókarinnar Lífsþróttur, líklega veigamestu bókar sem út hefur komið um næringarfræði á Íslandi. Í bók sinni hrekur hann margar af þeim mýtum sem til umfjöllunar voru í umræddum þætti á RÚV. Nánar er rætt við Ólaf hér á síðunni.

Andoxunarkraftur smúðinga?

Þátturinn sem um ræðir heitir The truth about eating healthy. Um er að ræða heimildaþátt frá BBC sem rannsakar hvað best sé fyrir manninn að borða og drekka, til að öðlast góða heilsu. Sjónvarpskonan Fiona Phillips fær í þættinum hjálp frá vísindamönnum til að afhjúpa hvaða fæðu og vítamín er skynsamlegast að neyta.

Eitt af því sem tekið er fyrir í þættinum eru svokallaðir heilsudrykkir (smúðingar í þýðingu RÚV) sem eru ríkir af andoxunarefnum. Þar er um að ræða ávexti og grænmeti sem sett er í safapressu og hrært saman. „Það er mikið talað um andoxunarefni núna af því að þau sópa víst upp ýmsum efnum sem gætu reynst frumum líkamans hættuleg og eru talin valda krabbameini og hrörnun. En ég velti fyrir mér hvort það að drekka þetta færi mér þann andoxunarkraft sem ég er að leita að,“ segir Fiona í þættinum.

Eitt prósent efnanna í blóðrásina

Hún ræðir við Gordon McDougall hjá James Hutton Institute, sem sýnir fram á hvað verður um bláberjasafa, sem er ríkur af andoxunarefnum, þegar hann fer í magann og svo þarmana. Hann setur bláberjasafa í vökva sem samanstendur af efnum sem líkja eftir þeim sem eru í maganum. „Í maganum eru þau [efnin] góð og virka sem andoxunarefni. Þau blandast vel.“ Gordon setur safann svo í aðra efnablöndu sem líkir eftir þeim sem eru í þörmunum. „Þegar andoxunarefnin fara inn í þarmana breytast aðstæður og skyndilega eru þau ekki mjög stöðug. Safinn dökknar og nú sérðu að þessir þættir fara að brotna niður sem verður til þess að lítið berst inn í líkamann þar sem þau geta verið virk. Þessi andoxunarefni ná aldrei inn í blóðrásina í því magni sem er í berjunum í upphafi. Um 1 prósent [andoxunarefnanna] fer í blóðrásina,“ segir hann í þættinum.

Gerði tilraun á sjálfri sér

Fiona framkvæmdi einnig tilraun á sjálfri sér. Hún sneiddi hjá grænmeti, ávöxtum, heilkornum og kaffi í 48 klukkustundir, til að finna náttúrulega grunnstöðu andoxunarefna. Í staðinn borðaði hún kartöflur, hrísgrjón, pasta og hvítt brauð. Og drakk mjólk. Því næst var tekið blóðsýni til að mæla náttúrulega stöðu andoxunarefna.

Að svo búnu tók við andoxunarefnakúr með smúðingi. Næstu klukkustundir eftir inntöku voru teknar margar blóðprufur, til þess að athuga hvort neyslan yki andoxunarefni í líkamanum. Dr. Kirsten Brandt, við Newcastle University, rannsakaði blóðið. Mælingar sýndu að í kjölfar þess að Fiona drakk smúðinginn hafi andoxunarefni í líkamanum aukist mikið; mikið af efnunum barst inn í blóðið.

Lækkaði stöðu andoxunarefna

En þar með er sagan ekki öll. „En um leið reynir líkaminn að losa sig við þau því að þessar ókunnu sameindir eiga ekki heima í líkamanum,“ segir hún í þættinum. „Og að lokum verður minna af þeim en fyrir. Á átta tímum [eftir neyslu] kemstu ekki aftur upp í grunnstöðuna.“ Með öðrum orðum leiddi smúðingurinn til þess að minna af andoxunarefnum var í líkamanum, átta tímum eftir inntöku.

Dr. Kirsten Brandt er þó ekki á því að smúðingar séu skaðlegir. „Ég held það nú ekki en þeir eru ekki gagnlegir heldur.“ Hún segir að líkaminn bregðist við og stilli af upptöku efnanna, eftir því hvað honum berst. Líkaminn viðheldur hæfilegri stöðu andoxunarefna í líkamanum og losar sig við umframefni. „Við vitum að andoxunarefni eru í ávöxtum og grænmeti sem eru mikilvægur hluti af hollu mataræði en að kaupa vöru sem á að bæta andoxunarefnastöðuna er peningasóun,“ segir Brandt.