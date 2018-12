Óþolandi gól í síbylju

Svarthöfði verður seint kallaður jólabarn. Jólin eru ekki alslæm, þau eru tækifæri til að rifja upp hvaða ættingjar eru enn lifandi og samfélagið gefur fólki grænt ljós á að háma í sig reyktan mat. Jólastússið er hins vegar löngu orðið þreytt í byrjun desember og er Svarthöfði búinn að átta sig á að jólabjór er einmitt til þess að maður geti gleymt jólunum.

Svarthöfði tók eftir því í miðri umferðarteppu að eitís flassbakk-útvarpsstöðin er orðin að Jólaflassbakk. Í fyrsta sinn í langan tíma fór hann að flakka á milli stöðva og tók eftir því að það eru heilar þrjár útvarpsstöðvar sem sérhæfa sig í að spila nánast ekkert nema Last Christmas í sífellu.

Það að hlusta á útvarp fyrir jólin 2018 og hata þetta heimska lag er vægast sagt örðugt. Þetta er eins og eltingarleikur. Það eru fréttir og svo Last Christmas. Þá er skipt um stöð. Eitt „fyndið“ lag með Baggalút og svo Last Christmas. Næsta stöð. „Línan er laus, þú heitir?“ … Og apakötturinn sem hringir inn er að hlusta á Last Christmas.

Eina athvarfið ku vera Rás 1. Þá vill Svarthöfði nú frekar láta skera sig í tvennt aftur og henda sér ofan í eldfjall.

Ef það er ekki þetta Last Christmas-gól í síbylju þá er það Helgi Björns að syngja um eitthvað sem hann nennir ekki. Það hjálpar reyndar til að vita að þetta er einhver sýra þýdd úr einhverju ítölsku Eurovision-lagi.

Sum lög eru hrikaleg ef þau eru hugsuð til enda. Snæfinnur snjókarl beinlínis drepst í lokin á laginu um sig. Bráðnar eins og nasisti í lokin á fyrstu Indiana Jones. Þetta er verið að syngja á leikskólum.

Svo er líka óþolandi þegar Snjókorn falla fer að heyrast og svo byrjar einhver útlendingur að gaula á útlensku, en ekki Laddi að tilkynna að þau falli á allt og alla.

Og hvaða krakki segir „Ég hlakka svo til“? Allir krakkaormar sem Svarthöfði hefur komið nálægt segja „Mér hlakkar“.

Þetta er allt vonlaust, en þó skömminni skárra en kattavælið sem við munum senda í Eurovision og verður spilað látlaust allan apríl og fram á sumar.