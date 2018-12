Íslamska ríkið lifir góðu lífi

Fyrir um ári voru liðsmenn hryðjuverkasamtakanna sem kenna sig við Íslamska ríkið (IS) hraktir frá einum af síðustu bæjunum sem þeir höfðu á valdi sínu í Írak. Þessu fagnaði Donald Trump Bandaríkjaforseti með tísti þar sem hann sagði að nú „væru dagar kalífadæmisins á enda“. Þá hafði IS misst 98 prósent af hinu svokallaða kalífadæmi sem náði yfir þriðjung Írak og helming Sýrlands á velmektardögum IS 2014. Ósigur IS var því nánast algjör, eða hvað?

IS hefur sýnt að samtökin eru langt frá því að vera dauð úr öllum æðum og þau eru miklu hættulegri en margir töldu mögulegt. Þrátt fyrir að hafa tapað yfirráðum yfir nær öllu landsvæðinu, sem samtökin höfðu náð á sitt vald, eru samtökin enn við ágæta heilsu. Og það virðist ekki hafa gert út af við þau að tugir þúsunda liðsmanna þeirra féllu í átökunum.

Samtökin samanstanda nú af tæplega tuttugu deildum en í hverri eru hundruð eða þúsundir liðsmanna samtakanna. Þetta sagði Russel Travers, sem stýrir baráttu Bandaríkjanna gegn hryðjuverkamönnum, fyrir öldungadeild Bandaríkjaþings í október. Sérfræðingar, bæði í Mið-Austurlöndum og á Vesturlöndum, segja að þessi lífseigla IS sé tilkomin vegna uppbyggingar samtakanna. Þau eru byggð upp á mörgum hryðjuverkahópum þar sem lítil miðstýring er til staðar en sú sem er til staðar virkar mjög vel. Bæði Sameinuðu þjóðirnar og bandarísk yfirvöld telja að nú séu um 30.000 vígamenn undir fánum IS en það eru álíka margir og þegar best lét á blómaskeiði samtakanna. Talið er að um 100 erlendir vígamenn gangi til liðs við samtökin í hverjum mánuði, mun færri en þegar mest var en þá bættust um 1.500 erlendir vígamenn í hópinn í mánuði hverjum. Í nýlegri skýrslu The Institue for the Study of War, í Washington, kemur fram að með sömu þróun muni IS geta hafið umfangsmikla hryðjuverkastarfsemi á nýjan leik og sigrað hersveitir í Írak og Sýrlandi.

Hafa mikla fjármuni

Hryðjuverkasamtökin eru ekki á flæðiskeri stödd en á blómaskeiði þeirra frá júní 2014 fram á vor 2015 voru tekjur þeirra um 5,5 milljarðar dollara. Uppistaðan var tilkomin vegna sölu á olíu og gasi, vopna- og eiturlyfjasölu, skattheimtu, sektum, fjárkúgun, ránum og gripdeildum og alls kyns smygli. Útgjöld IS voru einnig mikil en samt er talið að þau hafi tekið um 400 milljónir dollara með sér þegar þau hröktust frá svæðum sínum. Nú er unnið hörðum höndum að því að hvítþvo þessa peninga í gegnum löglega starfsemi. Ein af aðferðunum sem notaðar eru felst í því að samtökin, í gegnum milliliði, kaupa sig inn í lögleg fyrirtæki eins og veitingastaði, bílasölur, lyfjabúðir og alls konar verslanir. Milliliðirnir eru ekki endilega stuðningsmenn IS, það er frekar gróðasjónarmið sem ræður för hjá þeim. Þeir fá peninga hjá IS gegn því að greiða samtökunum hluta af hagnaðinum.

En vinsælasta aðferðin er að setja peningana í gjaldeyrisviðskipti. Þannig er hægt að skipta ýmsum gjaldmiðlum í dollara sem er hægt að nota um allan heim. Talið er að í Bagdad séu mörg hundruð litlar gjaldeyrissölur sem eru á vegum IS. IS tók meira að segja þátt í gjaldeyrisuppboðum seðlabankans á árunum 2014 og 2015.

Samtökin láta nú aðallega til sín taka á svæði norðvestur af Bagdad og á mörgum svæðum fyrir norðan við Mosul fer IS nánast með stjórnina og virðist sem fall kalífadæmisins hafi ekki haft mikil áhrif þar. Samtökin hafa gert samstarfssamninga við fólk sem áður tilheyrði öryggissveitum Saddams Hussein og aðra sem voru honum hliðhollir. Að næturlagi leika liðsmenn IS nánast algjörlega lausum hala og hafa árásir þeirra á öryggissveitir, óbreytta borgara og innviði færst í aukana á undanförnum mánuðum. Talið er að samtökin hafi að meðaltali tekið þrjá til fjóra ættflokkahöfðingja og þorpshöfðinga af lífi í viku hverri á undanförnum mánuðum. Samtökin virðast því vera að herða tök sín á þessu helsta áhrifa- og yfirráðasvæði sínu.

Í Sýrlandi láta samtökin einnig enn að sér kveða og myrða óbreytta borgara á yfirráðasvæðum stjórnarhersins. Þá eru mörg þúsund liðsmenn samtakanna á um 20 kílómetra langri ræmu á landamærum Írak og Sýrlands, svæði sem er annars á valdi Kúrda.

Kúrdískar hersveitir hófu sókn gegn IS á þessu svæði í september og njóta stuðnings bandarískra herflugvéla. En átökin hafa dregist á langinn og IS hefur sótt sér liðsauka frá norðurhluta Sýrlands. Auk þess hafa Kúrdarnir verið uppteknir við að verjast Tyrkjum í norðurhluta Sýrlands og hafa því ekki getað einbeitt sér að fullu að því að gera út af við IS. Sókninni átti að ljúka í desember en nú stefnir í að hún teygi sig inn í næsta ár hið minnsta.

Leiðtogi IS, Abu Bakr al-Baghdadi, virðist heldur ekki vera dauður úr öllum æðum og í ágúst birtu samtökin hljóðupptöku þar sem hann sór þess eið að hann myndi hefna sín á „vantrúuðum svikurum“ og hvatti til hryðjuverkaárása á Vesturlöndum. Hann sagði að ein árás á Vesturlöndum sé eins og mörg þúsund árásir í Mið-Austurlöndum.