Leoncie brjáluð út í Wikipedia: Segir íslenska rasista og dópista skrifa óhróður um sig á síðuna

Söngkonan góðkunna Leoncie er sótreið af bræði út í alfræðivefinn Wikipedia, en þar er birt yfirlitsgrein um hana sem hún er ekki sátt við. Segir söngkonan að geðveikir íslenskir rasistar hafi ekki rétt til að skálda upp ævisögu hennar. Ekki liggur ljóst fyrir hvað það nákvæmlega er í Wikipedia-greininni sem Leoncie er svona óhress með en þar kemur meðal annars fram að tónlistarstíll hennar sé óvenjulegur en um sé að ræða austurlenskt diskópopp leikið á skemmtara. Þá séu lagatextar gjarnan af kynferðislegum toga. Farið er yfir uppruna Leoncie, hjúskaparmál og aðsetur í gegnum árin, en söngkonan hefur verið nokkuð víðförul eins og algengt er um listamenn. Enn fremur er listi yfir verk Leoncie í greininni. Sjá nánar hér.

Leoncie telur greinina vera dæmi um óhróður sem breiddur sé út um hana og að baki sögusögnunum sé öfund í hennar garð. Reiðilestur Leoncie um Wikipedia er bæði á íslensku og ensku, er hann eftirfarandi:

„ENGINN geðveikir íslenskir Racistar hafa rétt að skrifa og ljúga um Ævisögu mína í sicki wikipedia. ENGINN veit NEITT um Ævisögu mína. Enginn þekkir mig persónulega.

„Íslenskir Geðsjuklingar“ sem skrifa um ævisögu fólks (mína)á íslensku eða slæmri Ensku, þarf SKRIFLEGT LEYFI FRÁ VIÐKOMANDI AÐILA ,(frá Mér)SEM ÞAU RÁÐAST Á, LJÚGA UM OG SKRIFA UM Í WIKIPEDIA sem er mjög ÓTREYSTANDI SIÐA fullt af Uppspuna og Fölskum Sögusögnum frá tónlistar Dópistum.

Núna er ég að fara í mál með þá sem byrjuðu að ljuga í wikipedia um mig. ÞESSIR Geðtrufluðu íslenskir Dópistar hafa enga Staðreyndir nema þeirra eigin SÖGUSAGNIR og Stjórnlaus Afbryðisemi Í MINN GARÐ með þeirra FAKE NEWS“ FALSKA FRÉTTIR frá þeirra frænkur, frændum,vínum sem skrifa í dv, 365,rúv osv. íslenskir fjölmiðlarnir eru NULL og NIX með þeirra FÖLSKU FRÉTTIR. Samkvæmt lögfræðingnum mínum ENGINN hefur Rétt eða leyfi að byrja að skrifa „ÆVISÖGU MÍNA“ nema með mínu skriflega leyfi.

Now wikipedia is going to be sued for Substantial Damages for publishing DEFAMATORY LIES and for allowing Icelandic mentally disturbed Racists to write false MALICIOUS STORIES about Living persons.

These Icelandic racists should focus on their Icelandic Incest Degenerate history, and not focus on ME: Þessir íslenskir racistar sem skrifa/ljúga um mig sofa í LIKKISTUM. Bölvaðir Uppvakningar. DV-Kristinn h. Guðnasson í samsæri við Gunnar hjálmarsson ráðast á mig í dv, í rúv ,popp og rokk, Geðtuflaður Helgi J. í glat/likkistunni sinni ælir upp öllum ofskynjunum um mig og aðrir sem voru hafnaðir, Þessir racistar virða ekki persónuvernd annara. The Day for Justice is Ready.“