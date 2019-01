Gunnar Bragi vill vita hvaða lyf voru í matnum hans

„Viltu vita hvaða lyf eru í matnum þínum?“ er fyrirsögn pistils eftir Gunnar Bragi Sveinsson, þingmaður Miðflokksins og fyrrverandi utanríkisráðherra, sem var birtur í Morgunblaðinu í dag. Pistilinn fjallar um frumvarp til laga sem myndi gera neytendum kleift að sjá hvaða lyf eða lyfjaleifar eru í matvöru.

Gunnar Bragi segir að hætta geti fylgt hráu kjöti og grænmeti. „Karl G. Kristinsson, prófessor við Háskóla Íslands og yfirlæknir á sýklafræðideild Landspítalans, hefur verið óþreytandi að vara Íslendinga við hvaða áhrif aukið sýklalyfjaónæmi getur haft á heilsu þjóðarinnar. Hefur hann m.a. bent á hættuna sem fylgt getur hráu kjöti og grænmeti. Karl er ekki sá eini sem fjallað hefur um skaðann sem af sýklalyfjaónæmi getur hlotist, um það hefur m.a. verið fjallað í hinu virta læknariti Lancet. Í frétt sem lesa má í nýjasta tölublaði Bændablaðsins er vitnað í fyrirlestur sem Karl G. Kristinsson hélt á nítjándu líf- og heilbrigðisvísindaráðstefnunni. Þar sagði Karl m.a. frá miklum fjölda þvagfærasýkinga í borg í Bandaríkjunum sem rekja má til kjöts á markaði,“ segir Gunnar Bragi.

Hann vísar máli sínu til stuðning í heimsáætlun WHO. „Þá bendir hann réttilega á að alþjóðaverslun með matvæli færist í vöxt og því skipti máli hvaðan maturinn sem við neytum komi. Mest sé notað af sýklalyfjum á Kýpur, svo Spáni þá Ítalíu, Portútgal og Hollandi. Alþjóðaheilbrigðismálastofnunin (WHO), hefur einnig varað við hættunni af sýklalyfjaónæmi. Á sextugasta og áttunda heimsþingi stofnunarinnar 2015 var m.a. kynnt heimsáætlun (Global action plan on antimicrobial resistance) til að berjast gegn hættunni,“ segir Gunnar Bragi.

Hann segir að oft vita neytendur ekkert hvaðan matvæli eru upprunnin. „Fram til þessa hafa neytendur lítið getað áttað sig á því hvort þær matvörur sem þeir neyta geti innihaldið leifar af sýklalyfjum og þannig tekið meðvitaða ákvörðun um hvort þeir kaupi vöru sem getur innihaldið mikið magn af sýklalyfjum eða lítið. Á áðurnefndu heimsþingi WHO voru samþykkt fimm meginmarkmið þar sem efst á blaði er að auka vitund og skilning á hættunni sem fylgir auknu sýklalyfjaónæmi. Þegar við stöndum við kjötborðið í verslunum þá höfum við ekki hugmynd um hvort og í hvaða magni lyf, þ.m.t. sýklalyf, hafi verið notuð við framleiðslu vörunnar. Við sjáum í mörgum tilfellum upprunaland vörunnar sem vissulega var til bóta en þær merkingar eru litlar og lítt sjáanlegar,“ segir Gunnar Bragi.

Hann segir að Miðflokksmenn vinni nú að lagafrumvarpi um þetta. „Það hlýtur að geta verið sameiginlegt markmið okkar allra að leita sem flestra leiða til að sporna við þessari lýðheilsuvá og ein leið til þess er einmitt að auka vitund og skilning neytenda. Þessa dagana er því unnið að lagafrumvarpi þar sem markmiðið er að koma þessum upplýsingum til neytenda með eins skýrum hætti og mögulegt er. Ætlun mín og annarra þingmanna Miðflokksins er að frumvarpið geri neytendum kleift að sjá eða nálgast upplýsingar um þau lyf sem notuð hafa verið við framleiðslu vörunnar sem þeim stendur til boða,“ segir Gunnar Bragi.