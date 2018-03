Sannkallað fjársjóðsæði í Bandaríkjunum – Fjórir hafa látist við leit að földum fjársjóði – Getur þú ráðið gátuna og fundið hann?

Milljónamæringurinn Forrest Fenn segist hafa falið fjársjóðskistu einhversstaðar í Klettafjöllum (Rocky Mountains) sem teygja sig 4.800 km leið frá Nýju Mexíkó í Bandaríkjunum til Bresku Kólumbíu í Kanada. Í kistunni er að hans sögn fjársjóður að verðmæti sem nemur um 320 milljónum íslenskra króna. Fjársjóðurinn samanstendur að sögn meðal annars af gullpeningum, demöntum, kínverskum styttum og skartgripum.

„So hear me all and listen good,

Your effort will be worth the cold.

If you are brave and in the wood

I giveyou title to the gold.“

Svona er lokaerindi ljóðs sem Fenn segir að vísi á fjársjóðinn ef fólki tekst að lesa ljóðið rétt.

Margir hafa hugsað sér gott til glóðarinnar og farið til leitar að fjársjóðnum en án árangurs. Í júní á síðasta ári hélt Jeff Murphy, 53 ára, til leitar og hóf hana í Yellowstone þjóðgarðinum í Bandaríkjunum. Þegar ekkert hafði heyrst frá honum um hríð hafði eiginkona hans samband við lögregluna og tilkynnti hvarf hans. Leit hófst og fannst lík Murphy neðan við grýtta brekku. Talið er að hann hafi hrapað þar niður og látist.

Þar til í síðustu viku vildi lögreglan lítið tjá sig um lát Murphy en staðfesti þá, það sem marga grunaði, að hann hefði látist við leit að fjársjóðnum. Washington Post skýrir frá þessu.

Murphy var fjórði maðurinn sem lést við leit að fjársjóðnum sem er nefndur „Fjársjóður Fenn“.

Forrest Fenn er listaverkasali og rithöfundur. Þegar hann tilkynnti um fjársjóðinn fyrir átta árum birti hann ljóð sem á að hans sögn að innihalda vísbendingar um hvar fjársjóðurinn er. Síðan hann skýrði frá fjársjóðnum er talið að tugþúsundir manna hafi leitað hans en án árangurs. Sjálfur segir Fenn að markmið hans með þessu hafi verið að fá fólk til að standa upp úr sófanum og veita því von.

Hér er ljóðið í heild sinni og fyrir neðan það eru síðan nokkrar vísbendingar til viðbótar sem Fenn hefur látið frá sér fara.

As I have gone alone in there

And with my treasures bold,

I can keep my secret where,

And hint of riches new and old.

Begin it where warm waters halt

And take it in the canyon down,

Not far, but too far to walk.

Put in below the home of Brown.

From there it's no place for the meek,

The end is ever drawing nigh;

There'll be no paddle up your creek,

Just heavy loads and water high.

If you've been wise and found the blaze,

Look quickly down, your quest to cease,

But tarry scant with marvel gaze,

Just take the chest and go in peace.

So why is it that I must go

And leave my trove for all to seek?

The answers I already know,

I've done it tired and now I'm weak.

So hear me all and listen good,

Your effort will be worth the cold.

If you are brave and in the wood

I give you title to the gold.

Ef fólki tekst að „lesa“ ljóðið rétt á það að vísa á fjársjóðinn. En auk ljóðsins hefur Fenn gefið nokkrar vísbendingar til viðbótar, þær eru:

Fjársjóðurinn er falinn í einu af þessum fjórum ríkjum Bandaríkjanna: Montana, Wyoming, Colorado eða Nýju Mexíkó.

Fjársjóðurinn er í meiri hæð en 1.524 metrum en fyrir neðan 3.109 metra hæð.

Það er engin bygging eða mannvirki mjög nærri honum.

Fjársjóðskistan er ekki endilega niðurgrafin, hún gæti verið falin.

Fjársjóðskistan er blaut en jafnframt tók Fenn fram að það sé óhjákvæmilegt því hún sé búin að vera utandyra í svo mörg ár.

„Where warm waters halt“ er ekki stífla.

Fjársjóðskistan er ekki í námu og ekki í kirkjugarði.