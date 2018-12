Kim Kardashian frelsar fanga: „Fyrirgefðu, Ég hélt þú vissir!“

Í stiklu fyrir væntanlegan þátt af Keeping Up With The Kardashians má sjá Kim Kardashian West tilkynna Alice Marie Johnson að forsetinn hafi samþykkt að henni verði veitt frelsi úr fangelsi.

Raunveruleikastjarnan Kim Kardashian West hélt til fundar við Donald Trump, forseta Bandaríkjanna, í maí og bað hann að milda fangelsisrefsingu Alice Marie Johnson. Alice var sakfelld árið 1996 í fyrir fíkniefnabrot og dæmd í lífstíðarfangelsi. Hún hefur ætíð haldið því fram að hlutur hennar í fíkniefnaviðskiptunum hafi aðeins verið að bera skilaboð á milli aðila, hún hafi aldrei komið að sjálfri sölunni. Þegar upp um fíkniefnaviðskiptin komst varð Alice notuð sem blóraböggull og voru menn fljótir til að benda fingri á hana gegn loforði um vægari refsingu. Alice hafði leiðst út í þennan hættulega bransa af sárri neyð, en hún var fimm barna móðir, hafði nýlega misst vinnuna og nýlega misst son sinn af slysförum. Kim Kardashian West sá myndband um mál Alice og fannst hún þurfa að leggja sitt af mörgum til að bæta úr þessu óréttlæti.

Hún leitaði því til sjálfs forseta Bandaríkjanna sem varð við beiðni hennar í júní og í dag er Alice Johnson frjáls kona. Kardashian West er fyrst og fremst raunveruleikastjarna svo að sjálfsögðu kemur þessi barátta hennar fram í þáttunum hennar Keeping Up With the Kardashians. Í stiklu fyrir væntanlegan þátt má sjá þegar hún missir út úr sér við Johnson að hún sé að fara að losna úr fangelsi. Kardashian hafði ekki hugmynd um að það ætti eftir að segja Johnson tíðindin. „Okkur tókst það. Vissirðu það ekki?“ segir Kardashian West forviða. „Drottinn minn dýri, Alice, þú ert frjáls“. Johnson verður að sjálfsögðu himinlifandi , æpir af gleði og Kardashian verður svo hrærð að hún þarf að berjast við að halda aftur tárum. „Fréttirnar voru að berast. Forsetinn var að enda við að hringja í mig og segja mér að þú sért frjáls. Hann er búinn að skrifa undir pappírana. Fjölmiðlar hafa verið látnir vita og allt.“

Hjartnæma brotið má sjá hér að neðan.