Íslendingar uggandi yfir furðulegu háttarlagi Facebook: „Er eitthvað á seyði hjá Zuckerberg?

Margir notendur Facebook hafa orðið varir við það síðustu klukkutíma að reikningur þeirra hafi skyndilega lokast og það er ekki hægt að skrá sig aftur inn. Supu margir hveljur þar sem hugsanlega gat verið að Facebook reikningur þeirra hafi einfaldlega eyðilagst eða þá að einhver óprúttinn aðili hefði komist inn á reikninginn þeirra.

Vandamálið er útbreitt um alla Evrópu. Notendur hér á landi virðast flestir hafa náð að skrá sig aftur inn en sumsstaðar annarsstaðar í álfunni er fólk enn lokað úti. Facebook hefur ekki sent út neina yfirlýsingu vegna málsins.

Erlendir fjölmiðlar, svo sem Independent, greina frá ótta margra um að hakkarar hafi komist yfir persónuupplýsingar. Þór Matthíasson og Beggi Dan, frá Svartagaldri, sögðu á dögunum í Harmageddon að það væri einungis tímaspursmál þar til stóri Facebook-gagnalekinn kæmi.

Fjölmiðlamaðurinn Illugi Jökulsson er einn þeirra sem spyr á Facebook-síðu sinni hvort fleiri hafi lent í þessu. „Fyrir svona 10 mínútum datt út Facebookin mín og ég þurfti að logga mig inn aftur. Gerðist eitthvað slíkt hjá fleirum? Er eitthvað á seyði hjá Zuckerberg?,“ spyr Illugi og fjöldi manns tekur undir með honum og segist hafa lent í þessu. Sumir eru uggandi meðan aðrir telja að þetta hafi einungis verið villa hjá Facebook. Málið hefur jafnframt verið rætt á Twitter.

Hello @facebook

I have this message when I want to register my password, and the recovery of password also registers an error message. Is it normal? pic.twitter.com/XjRICw7gsu

— Yvo (@yvohh) December 5, 2018