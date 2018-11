Einar Bárðarson fékk tár í augun yfir stuðningi frá Heiðu Björg

„Sunnudagurinn ber því með sér kærleikstef úr óvæntri átt og ég verð að segja að ég fæ tár í augun við þennan lestur,“ segir Einar Bárðarson eftir að Heiða Björg Hilmisdóttir, borgarfulltrúi Samfylkingarinnar, kom eiginkonu hans Áslaugu Thelmu Einarsdóttur, til varnar í eftirmála deilu hennar við OR.

Áslaug Thelma, sem gegndi stjórnunarstöðu hjá dótturfyrirtæki OR, Orku náttúrunnar, var rekin skömmu eftir að hún kvartaði undan óviðeigandi framkomu framkvæmdastjóra ON, Bjarna Más Júlíussonar, sem þó var einnig sagt upp störfum. Skýrsla Innri endurskoðunar Reykjavíkurborgar metur það svo að uppsögn beggja hafi verið réttmæt. OR hefur látið svo ummælt að ástæða brottrekstrar Áslaugar Thelmu hafi verið svokallaður „frammistöðuvandi“. Þá hefur OR látið í það skína að fyrirtækið hugleiði að kæra Einar Bárðarson fyrir tilraun til fjárkúgunar eftir að hann fór fram á að Áslaug fengi greidd laun í tvö ár eftir uppsögnina í tölvupósti til stjórnenda OR.

Heiða Björg sagði í Umræðuþættinum Þingvellir á útvarpsstöðinni K100 í morgun að lítið hafi verið gert úr upplifun Áslaugar. Þetta kemur fram í frétt á vef Morgunblaðsins. Segir hún „sögu Áslaugar Thelmu Einarsdóttur í kringum uppsögn hennar hjá Orkuveitu Reykjavíkur (OR) vera „klassíska #metoo-sögu“ og finnst hafa verið gert lítið úr hennar upplifun. Þá finnst henni sá hluti skýrslu innri endurskoðunar Reykjavíkur sem fjallar um opinbera smánun vera „svolítið aftan úr fornöld“.“

„Ég stend heilshugar með Áslaugu Thelmu í þessu máli,“ segir Heiða og telur hún að skort hafi kærleika hjá OR í nálgun fyrirtækisins á málið. Heiða bendir á að Áslaug hafi mátt þola athugasemdir eins og að hún hafi „blikkað sig upp“ í starfi og síðan hafi hún fengið óþægilegan tölvupóst frá framkvæmdastjóranum.

Einar Bárðarson með kramið hjarta

Einar Bárðarson segist hafa tárast við að upplifa þennan stuðning frá Heiðu Björg sem hann kallar „kærleiksstef úr óvæntri átt“. Hann segir hafa verið hart vegið að sér og eiginkonu sinni undanfarið og því sé stuðningurinn kærkominn. Einar skrifaði eftirfarandi pistil um þetta:

„Heið-skýrt.

Hjartað hefur verið ansið lítið og kramið þessa vikuna. Hart vegið að okkur Áslaugu úr mörgum áttum. Dregið í víglínu, hótanir og orða-vopnabúrin opnuð uppá gátt.

Sunnudagurinn ber því með sér kærleikstef úr óvæntri átt og ég verð að segja að ég fæ tár í augun við þennan lestur. Ég þekki Heiðu ekki neitt en ég hef oft sagt að það er gott fólk í öllum flokkum sem betur fer.“