Baltasar orðaður við kvikmynd frá meintum kynferðisbrotamanni

Baltasar Kormákur hefur í nægu að snúast sem fyrr. Nú er hann í viðræðum við kvikmyndaverið MGM um að leikstýra spennutryllinum Deeper. Frá þessu greinir fréttamiðillinn Variety.

Hermt er að myndin hafi átt að fara í framleiðslu fyrir nokkrum árum með Bradley Cooper og Gal Gadot (Wonder Woman) í aðalhlutverkum. Hins vegar gekk ekki að samræma dagskrá þáverandi leikstjóra og Cooper en þá ákváðu framleiðendur að setja verkefnið á ís þangað til nýr leikstjóri væri fundinn.

Fyrr á árinu hefur verið greint frá því að Baltasar myndi leikstýra njósnatrylli með stórleikaranum Hugh Jackman í aðalhlutverki. Sú mynd ber heitið The Good Spy en hún segir frá lífi CIA-leyniþjónustumannsins Roberts Ames á tímum kalda stríðsins og tilraunum hans til þess að efla tengsl Bandaríkjanna við Mið-Austurlönd.

Staðan á þeirri mynd er enn óljós auk þátttöku Baltasars. Leikstjórinn er enn merktur fyrir myndinni samkvæmt kvikmyndavefnum IMDb, en nýlega var hann einnig skráður fyrir myndina Deeper.

Þá sagði leikstjórinn í spjallþættinum Með Loga í október að til stæði að gera sannsögulegu kvikmyndina Arctic 30, sem fjallar um áhöfn skipsins Arctic Sunrise. Skipið var í eigu náttúruverndarsamtakanna Greenpeace, og 30 manna áhöfn þess sem mótmælti olíuvinnslu á norðurslóðum með því að klifra upp eftir olíuborpalli rússneska fyrirtækisins Gazprom. Rússnesk yfirvöld sökuðu áhöfnina um sjóræningjastarfsemi en skipverjunum var svo sleppt í nóvember árið 2013.

Í viðtali við Loga Bergmann sagði Baltasar að ekkert væri komið á hreint með verkefnið en tók hann fram að um væri að ræða góðan þriller um eitthvað sem skiptir máli. „Mér hitnaði að innan þegar ég las handritið,“ sagði Baltasar.

Íslenski leikstjórinn er enginn nýliði þegar kemur að því að gera myndir á sjó en hefur verið minna í því að kvikmynda sögur undir yfirborði sjávar. Ef Deeper verður að veruleika með Baltasar við stjórnvölinn verður hún þriðja kvikmyndin hans sem einblínir á háska á sjó. Hinar tvær eru Djúpið og Adrift.

Spennutryllirinn Deeper fjallar um fyrrverandi geimfara sem er fenginn til að fara á dýpsta stað sjávar og kemst þar í kynni við ýmis yfirnáttúruleg fyrirbæri. Ungverski leikstjórinn Kornél Mundruczó var fyrst sagður ætla að leikstýra myndinni áður en hann hvarf á brott.

Þess má geta að Deeper er skrifuð af handritshöfundinum Max Landis, syni þekkta kvikmyndagerðarmannsins John Landis. Max á að baki kvikmyndir á borð við Chronicle, American Ultra og Bright, en á síðustu misserum hefur hann stigið úr sviðsljósinu eftir ítrekaðar ásakanir um kynferðisbrot.

Í desember 2017 fóru margir hverjir að ásaka handritshöfundinn á Twitter um ósæmilega hegðun. Max hafði fram að þeim tíma verið virkur á samfélagsmiðlinum en í kjölfar þessara ásakanna hefur hann haldið sig frá aðgangi sínum.

