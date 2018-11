Hermann Nökkvi sagður rasisti og „fokk mikill hálfviti“: „Ég sé augljóslega eftir því að hafa tekið þessa mynd“

Hermann Nökkvi Gunnarsson, framkvæmdastjóri Samtaka frjálslyndra framhaldsskólanema, vakti mikla athygli í gær þegar hann sendi frá sér pistil í fjölmiðla þar sem hann gagnrýndi harðlega áform um að heimila fóstureyðingar fram að 23. viku. Hann sagði það morð í boði ríkisins.

Sjá einnig: Hermann miður sín: „Þetta hryggir mig svo að ég get í raun ekki lýst því hversu hræðilegt mér finnst þetta“

Á Twitter hafa margir hakkað í sig Hermann Nökkva og rök hans. Hermann hefur þó verið iðinn við að svara fyrir sig. Ingi Óskarsson vekur til að mynda athygli á mynd af Hermanni þar sem fáni Suðurríkjanna sést í bakgrunni. Sá fáni er yfirleitt tengdur við þrælahald og kynþáttahatur.

Hermann svarar fyrir sig og segir: „Fyrirgefðu en á hversu lágt level ætlaru að fara? Þú finnur einhverja gamla mynd gerða í gríni fyrir tveimur árum síðan. Ég sé augljóslega eftir því að hafa tekið þessa mynd, en þegar fólk er þrettán ára gerir það mistök. Þú þekkir mig ekki neitt þannig ekki segja að trúi því að fólk megi eiga fólk útaf þau deila ekki sama húðlit. Það sem að þú hefur sagt í þínum twitter krossförum segja meira um þig en mig.“

Karl Ólafur Hallbjörnsson birtir svo mynd af Twitter-síðu Hermanns, þar sem segir að staðreyndum sé sama um tilfinningar, og svo bút úr pistli Hermanns þar sem hann lýsir tilfinningum sínum. „Staðreyndin er sú að konur hafa sjálfsákvörðunarrétt yfir eigin líkama og það skiptir engu máli hvað þér finnst um það, snjókorn,“ skrifar Karl Ólafur.

Okay, this is epic #factsdontcareaboutyourfeelings pic.twitter.com/xKDdwGtQDS

