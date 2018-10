Pissað á úlpu Jóhanns: „Komst að þeirri niðurstöðu að útmigna úlpan í klósettinu hefði einfaldlega verið mér að kenna“

Jóhann Pétursson opnar sig um einelti sem hann varð fyrir nær alla skólasögu sína í pistli sem birtist á Kjarnanum. Þar lýsir hann hvernig kennarar og skólastjórnendur brugðust sér. Eitt dæmi sem hann nefnir um slíkt er þegar skólastóri komst að þeirri niðurstöðu að hann sjálfur bæri ábyrgð á því að pissað var á úlpu hans.

Jóhann segist vilja segja sögu sína til að hjálpa öðrum. „Ég á mér sögu, eins og ótal aðrir einstaklingar, sögu um gróft einelti í skóla. Ég vil segja mína sögu til þess að hún geti kannski orðið einhverjum til hjálpar. Einelti er og verður samfélagsmein sem kostar okkur ofboðslega mikið. Einstaklingar fá ekki tækifæri til þess að þroskast, fara út í lífið með hugmyndir um hegðun sem kemur þeim í koll síðar meir. Í einelti er engin sigurvegari. Í einelti tapa allir og það eru í reynd allir þolendur, ef ekki þolendur eineltis þá þolendur þess að ekki er rétt brugðist við,” segir Jóhann.

Hann segir að atvikin séu óteljandi. „Atvikin voru mörg og ég gæti aldrei skrifað tæm­andi lista yfir þau atvik á tíu ára skóla­göngu. Einna helst voru atvikin á þann veg að aðrir voru að upp­hefja sjálfa sig með því að gera lítið úr mér. Allt sem ég gerði eða sagði var tekið úr sam­hengi og þótti fárán­legt heimsku­legt eða asna­legt. Þess konar hegðun var fyrir sumum í mínum árgangi bara við­tekin venja og í reynd eðli­leg fyrir þeim,“ segir Jóhann.

Hann segir að raunar hafi kennari hans í grunnskóla líka verið fórnarlamb eineltis nemenda. „Ég átti góða leiks­skóla­göngu og gott fyrsta ár í grunn­skóla. En í öðrum bekk kom nýr kenn­ari sem því miður fylgdi okkur alltof lengi. Þessi kenn­ari var í reynd fórn­ar­lamb sam­skipta við nem­endur í bekkn­um. Sem kenn­ari var við­kom­andi ekki betri en svo að börnin höfðu hann undir í sam­skiptum og í reynd má segja að þeir sterk­ari í árgang­inum hafi í reynd lagt hann í ein­elti. Það var því engin von að þeir sem voru ekki sterkir félags­lega ættu mikla von við þessar aðstæð­ur. Þar að auki er virki­legt athug­un­ar­efni hvers vegna heilum árgangi var boðið upp á slíkar aðstæður í heil 5 ár,“ segir Jóhann.

Hann segist enn vera hræddur við inngang skólans. „Ég man eftir ofbeldi, raunar gerð­ist það oft að ein­hver sat fyrir mér eftir skóla til þess ýmist að gera lítið úr mér eða hrein­lega beita mig ofbeldi. Ég var því hræddur við inn­ganga skól­ans. Mér hryllti hrein­lega við til­hugs­un­ina við hvað biði mín handan við dyrn­ar, handan við horn­ið. Svo langt gekk þessi fælni að ég hrædd­ist sér­stak­lega einn inn­gang. Inn­gang­ur­inn var með veggjum beggja vegna þannig að svæðið kringum hann var alltaf hul­ið. Ég var alltaf viss um að hinu megin við vegg biði mín ein­hver til þess ýmist að níð­ast á mér með orðum eða hnef­um. Svo djúp er þessi hræðsla að þegar ég átti leið um þennan inn­gang fyrir skömmu rann mér kalt vatn milli skinns og hör­unds. Ég hræð­ist þennan stað enn þann dag í dag, 20-30 árum síð­ar,“ segir Jóhann.

Hann segist sérstaklega muna eftir ákveðnum atvikum. „Fyrir utan hefð­bundið ein­elti voru nokkur stærri atvik. Ég man eftir útmíg­inni úlpu í kló­setti, þjófn­uðum ýmis konar á dót­inu mínu og svo fram­veg­is. Alltaf var látið vita. Við­brögðin voru á ýmsa vegu. Ýmist var gert lítið úr, mála­mynda­til­sögn látin nægja sem allir vissu að gerðu ekki nokkurn skap­aðan hlut. Einn aðili gerði dag­lega lítið úr mér og nídd­ist á mér með orðum en hans megin voru engar afleið­ing­ar, ekk­ert gert, aldrei á skóla­göng­unni,“ segir Jóhann.

Hann segir að skólastjórinn hafi komist að þeirri niðurstöðu að hann hafi átt þetta skilið. „Kostu­leg­ustu við­brögðin voru þegar upp­hófst ein­hvers konar saka­mála­rann­sókn þar sem orðum mínum var stillt upp gegn orðum ger­and­ans og ég á ein­hvern hátt gerður ábyrgur fyrir minni lýs­ingu á atvik­inu. Jú það var ábyrgð­ar­hluti þegar gefið var í skyn að ég væri að ljúga þessu öllu. Þá skömm fékk ég margoft að ég væri ein­fald­lega að búa þetta til og að ljúga upp á strang­heið­ar­lega ein­stak­linga. Skóla­stjór­inn komst meira að segja einu sinni að þeirri nið­ur­stöðu að útmigna úlpan í kló­sett­inu hefði ein­fald­lega verið mér að kenna. Ég hefði með ein­hverjum hætti unnið mér þetta inn. Nán­ari útskýr­ing fékkst hins vegar ekki á því hvernig ég hafði gert það en hún fæst lík­lega ekki úr þessu,“ segir Jóhann.

Hann segist ævinlega þakklátur þeim nemendum sem komu honum til varnar. „Fáir voru nokkurn tím­ann til í að aðstoða mig. Þó voru atvik þar sem ein­hver tók minn mál­stað. Á seinni hluta skóla­göng­unnar voru dæmi um að fram­koma gagn­vart mér gekk svo fram af öðrum nem­endum að þeir gengu á fund kenn­ara og lýstu ástand­inu. Þó svo að árang­ur­inn hafi verið lít­ill enda eftir margra ára end­ur­tekna nei­kvæða hegðun í minn garð var skað­inn fyrir löngu skeður verð ég þessum sam­nem­endum mínum ævar­andi þakk­lát­ur. Á þeim tíma­punkti kunni ég þó hrein­lega ekki að taka á móti hjálp­ar­hend­inni, enda fyrir löngu orð­inn heftur félags­lega eftir langvar­andi ein­elti. Ég verð þó ævin­lega þakk­látur þessum sam­nem­end­um. Það er hreint ekki svo lítið að fá rétta hjálp­ar­hönd þegar maður er kom­inn í aðstöðu eins og ég, löngu brot­inn og beygður eftir ára­langt and­legt ofbeldi,“ segir Jóhann.

Hann segir að ofbeldi sem þetta marki djúp spor hjá fólki. „Alveg eins og þegar fólk sker sig á fingri þá jú grær það en eftir situr ör. Ör á sál hafa áhrif á og móta ein­stak­linga. Mín sál er alsett örum eftir ára­langt and­legt og lík­am­legt ofbeldi. Í ein­elti tapa all­ir, ger­and­inn er ekki betur settur en þol­and­inn. Ger­andi í ein­elti kemur oft ein­fald­lega af brotnu heim­ili og ein­elti er skýr birt­ing­ar­mynd þess að við­kom­andi líði fyrir eitt­hvað. Börn fæð­ast ekki vond og þau gera ekki slíka hluti nema af ástæðu,“ segir Jóhann.

Hann segir að víða sé pottur brotinn enn í skólakerfinu. „Gæði starfs­manna og skóla kemur fyrst í ljós þegar eitt­hvað bjátar á. Mín saga er full af röngum við­brögðum og jafn­vel skammar­legum við­brögð­um. Hvað er það annað en skammar­legt þegar barn hrópar á hjálp vegna ein­eltis og van­líð­unar en ekki er hlust­að, gert lítið úr eða jafn­vel sagt að barnið eigi þetta skil­ið. Nei við tökum af skar­ið, alltaf,“ segir Jóhann.

Hann segir mikilvægt að viðbrögð einkennist ekki af „hann segir“ og „hinn segir“. „Starfs­menn skóla mega aldrei líta undan af ótta við aðstæð­ur, aldrei þora ekki að taka af skar­ið. Saga mín er mörkuð af engum við­brögðum eða ótta við það hvað gerð­ist ef starfs­menn gerðu of mik­ið. Í fyrsta lagi þarf ekki að fara í leik­inn „hann seg­ir“ og „hinn seg­ir“. Fyrsta spurn­ing við svona atvikum er: „hvað getum við gert til að koma í veg fyrir þau“. Hvað getum við gert þannig að aðstæður þær sem leiða til atvika komi ekki til. Við þurfum að vera hjá börnum til þess að leið­beina, koma í veg fyrir það sem við getum og aðstoða þegar á þarf að halda,“ segir Jóhann.

Hann segir að lokum að það sé betra að kennarar geri of mikið en of lítið. „Höfum í huga að þegar ein­elti við­gengst þá er ekki aðeins þol­and­inn svik­inn um aðstæður til þess að fá að njóta sín og þroskast sem ein­stak­lingur heldur er ger­and­inn líka svik­inn um aðstoð. Skólar hafa gríð­ar­leg áhrif á félags­mótun ein­stak­linga og engum er greiði gerður með því að mót­ast við rangar aðstæð­ur, ger­andi hluti sem eru hreint ekki í lagi og fá ekki aðstoð vegna þess sem þeir glíma við. Í ein­elti tapa ein­fald­lega all­ir. Aldrei að gera ekki neitt. Það er betra að starfs­maður sýni of mikil við­brögð en engin við­brögð. Bregð­umst alltaf þannig við að eng­inn þurfi að fara út í lífið með sár á sál­inni sem seint eða aldrei gróa.