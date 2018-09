Siggi hakkari sakaður um að hafa falsað bréfið

AP-fréttastofan greindi í gær frá nýjum leka frá Wikileaks-samtökunum og meðal helstu tíðinda úr þeim leka er að Julian Assange, aðalritstjóri Wikileaks, hafi beðið vin sinn um að sækja um vegabréfsáritun til Rússlands í nóvember 2010. Þá var Assange eftirlýstur af sænskum yfirvöldum vegna meintrar nauðgunar.

Wikileaks svöruðu fyrir þessar fréttir á Twitter og fullyrtu að Assange hafi aldrei sótt um slíka vegabréfsáritun. Það er fullyrt að Siggi hakkari, Sigurður Ingi Þórðarsson, hafi falsað þessi gögn. Wikileaks segir að Sigurður hafi síðan verið dæmdur í fangelsi fyrir að þykjast vera Assange, svikamyllur og barnaníð.

Mr. Assange did not apply for such a visa at any time or author the document. The source is document fabricator & paid FBI informant Sigurdur Thordarson who was sentenced to prison for fabricating docs impersonating Assange, multiple frauds & pedophilllia. https://t.co/xzMfhctFx4

— WikiLeaks (@wikileaks) September 17, 2018