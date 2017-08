Lögreglu vantar aðstoð og lýsir eftir Dorotu Mess: Týnd síðan 31.7

Lög­regla leit­ar að Dorotu Mess sem er fædd árið 1975. Dorota er 170 cm á hæð, grannvaxin, um 65 kíló og dökkhærð. Dorota er talin vera klædd í grænan jakka, ljósgráar buxur, hvíta og bleika Puma skó. Þetta kemur fram í tilkynningu frá lögreglu. Þar segir enn fremur:

Síðast er vitað um ferðir hennar á mánudag, eða þann 31.7.2017. Upp­lýs­ing­ar um ferðir Dorotu ber­ist til lög­reglu í síma 444 1000 eða 112.

Á ensku:

The Police is looking for Dorota Mess, born in 1975. Dorota is 170 cm tall, about 65 kg. and has dark hair. Dorota is belived to be wearing a green jacket, grey pants and white&pink Puma shoes.

Dorota was last accounted for last monday, july 31. If you have information on her whereabouts, please call the police at 444 1000.