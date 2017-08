Þetta er konan sem hægriöfgamaður myrti í Charlotteville á laugardaginn

„Ef þið eruð ekki hneyksluð þá eruð þið ekki að fylgjast með (If you´re not outraged, you are not paying attention),“ var það síðasta sem hin 32 ára gamla Heather Heyer skrifaði á Facebook-síðuna sína. Hin óræðu skilaboð virðast hafa verið brýning um að standa gegn hægri öfgaöflum. Heather lét lífið er hægri öfgamaðurinn James Alex Fields ók bíl inn í hóp af andrasistum sem fjölmenntu í gagnmótmæli gegn mótmælafundi hvítra hægrimanna sem haldinn var til að mótmæla þeirri ákvörðun borgaryfirvalda í Charlotteville að fjarlægja styttu af herforingjanum Robert Lee af torgi í borginni. Lee var herfoingi Suðurríkjamanna í þrælastríðinu, sem börðust gegn afnámi þrælahalds.

„Heather Heyer var myrt er hún var að mótmæla gegn hatri,“ skrifaði vinur hennar á styrktarsíðu sem sett hefur verið upp til stuðnings fjölskyldu Heather.

Heather lét lífið er tvítugur hægriöfgamaður, að nafni James Alex Fields, ók bíl inn í hóp gagnmótmælenda. Auk þess að valda dauða Heather slasaði hann 19 manns með þessu háttalagi. James Alex Fields hefur verið handtekinn og ákærður fyrir morð.