Óli Björn vildi afnema umhverfismat – „Ég er ekki þeirrar skoðunar í dag“

Óli Björn Kárason, þingmaður Sjálfstæðisflokksins, birti nýlega grein í Morgunblaðinu sem bar yfirskriftina „Náttúruvernd er efnahagsmál“. Þar lýsir hann þeirri skoðun sinni að náttúruvernd sé bæði nauðsynleg af tilfinningalegum og efnahagslegum ástæðum.

Þessi grein hefur vakið nokkra athygli og fólk lýst ánægju sinni með greinina. Tómas Guðbjartsson skurðlæknir segir: „Ég get ekki sagt að ég sé alltaf sammála Óla Birni Kárasyni en í þessari grein hittir hann naglann algerlega á höfuðið.“

Vill færa virkjanir í biðflokk

Óli segir að náttúruvernd og efnahagur séu tengd „órjúfanlegum böndum“ og að hann verði æ sannfærðari um að hin efnahagslega framtíð Íslands liggi í náttúruvernd en ekki í frekari uppbyggingu stóriðju.

„Það voru rök fyrir því á árum áður að byggja hér upp stóriðju sem var auðvitað forsenda þess að við réðumst í að virkja hér ár og rafvæða landið sem hefur komið okkur í forystuhlutverk þjóða í því að nýta græna orku. En það var á þeim tíma, nú eru nýir tímar.“

„Ég tel að við ættum að fara hægt í sakirnar, eins og við hefðum átt að gera í Hellisheiðarvirkjun“

Á Íslandi eru átta stórar virkjanaframkvæmdir í bígerð, annaðhvort nýjar virkjanir eða stækkanir á eldri virkjunum. Þetta eru vatnsaflsvirkjanir í Hvalá, Blöndu, Þjórsá, Tungufljóti, Svartá og í Búrfelli og síðan jarðvarmavirkjanir við Eldvörp og á Þeistareykjum. Óli svarar því ekki hvort hann muni standa í vegi fyrir framkvæmdum af þessu tagi en hann segist hafa ákveðnar efasemdir um rammaáætlunina.

„Ég held að það séu virkjanir þar, ég ætla ekki að nefna neinar ákveðnar virkjanir, sem eigi ekki að vera í nýtingarflokki. Það eigi frekar að færa þær í biðflokk og sjá hvernig framvindan verður. Ég hef grunsemdir um að við höfum farið of geyst í jarðvarmavirkjanir. Að við höfum farið of geyst í að reisa þær og að þær verði of stórar. Ég hef þó ekki næga vísindalega þekkingu til að meta hvort svo sé. En ég tel að við ættum að fara hægt í sakirnar, eins og við hefðum átt að gera í Hellisheiðarvirkjun.“

Einn umhverfisráðherra Sjálfstæðismaður

„Ég er ekkert eini hægrimaðurinn sem er þessarar skoðunar. Ef þú ferð yfir sögu Sjálfstæðisflokksins þá sérðu að margir af helstu talsmönnum náttúruverndar koma frá Sjálfstæðisflokknum. Óli nefnir sérstaklega Birgi Kjaran (1916–1976), þingmann Sjálfstæðisflokksins á viðreisnarárunum og formann náttúruverndarráðs til langs tíma. Hann skrifaði mikið um náttúruvernd og að náttúran væri samtvinnuð efnahagsmálunum. Birgir taldi til að mynda óspillta náttúru vera grundvöll þess að Ísland gæti orðið ferðamannaland í framtíðinni.

Óli segir: „Birgir Kjaran var frumkvöðull og á undan sinni samtíð að átta sig á því að það er efnahagslegur ávinningur í því að standa vörð um náttúruna og náttúruleg gæði.“ Óli segir náttúruleg gæði felast meðal annars í heilnæmum matvælum íslenskra bænda og fiskveiðistjórnunarkerfinu sem sé „eitt stærsta náttúruverndarmál sem um getur og fyrirmynd annarra landa.“

Þegar rennt er yfir ráðherralista umhverfisráðuneytisins sést hins vegar að Sjálfstæðisflokkurinn hefur aðeins einu sinni stýrt embættinu frá því það var stofnað árið 1990. Það var Sigríður Anna Þórðardóttir sem gegndi embættinu árin 2004 til 2006 eftir hrókeringar þáverandi stjórnarflokka til að koma Halldóri Ásgrímssyni í forsætisráðherrastólinn. Þrátt fyrir nær samfellda valdatíð Sjálfstæðisflokksins á tímabilinu hafa aðrir flokkar átt samanlagt 13 umhverfisráðherra.

Óli Björn telur flokkinn þó ekki líta á umhverfisráðuneytið sem smælki. „En ég held að okkur kjörnum fulltrúum Sjálfstæðisflokksins sé tamara að ræða önnur atriði sem snerta efnahagsmál. Við erum mikið að tala um skatta, verga landsframleiðslu, framlegð og arðsemi. Við höfum kannski gleymt að tala meira um náttúruna vegna þess að við höfum tekið henni sem gefnum hlut. Við þurfum að breyta því.“ Aðspurður hvort hann hafi einhvern tímann mátað sig við stól umhverfisráðherra segir hann: „Ég er ekki að sækjast eftir því. Það er margt annað eftirsóknarvert í lífinu.“

Vildi afnema lög um umhverfismat

Óli hefur ekki alltaf verið þekktur sem ötulasti stuðningsmaður náttúruverndar. Í Kastljósviðtali þann 6. október árið 2008 lét hann þessi orð falla: „Ég held til dæmis að það eigi að afnema lög um umhverfismat þannig að það sé hægt að taka ákvörðun um að ráðast í stórvirkjanir og álver … “. Þetta var sagt í tengslum við þá ákvörðun Þórunnar Sveinbjarnardóttur, þáverandi umhverfisráðherra, að láta meta sameiginlega umhverfisáhrif álvers við Bakka, Þeistareykjavirkjunar, Kröfluvirkjunar II og háspennulínu frá Kröflu og Þeistareykjum til Húsavíkur.

2008: „Ég held til dæmis að það eigi að afnema lög um umhverfismat þannig að það sé hægt að taka ákvörðun um að ráðast í stórvirkjanir og álver … “

Hann segist nú ekki lengur þeirrar skoðunar að það eigi að afnema lög um umhverfismat þótt einhverju mætti sjálfsagt breyta í þeim. „Ég man ekki alveg hvað ég hef verið að hugsa varðandi umhverfismatið á þessum tíma en ég er er ekki þeirrar skoðunar í dag. Ég held að það sé rétt að segja að ég sé orðinn íhaldssamari þegar kemur að þessum málum. Ég, eins og aðrir, er betur og betur að átta mig á því hvað þetta skiptir okkur miklu máli. Það kunna að hafa verið rök fyrir því að hér var farið í einhverjar stórframkvæmdir og stóriðju á sínum tíma til að byggja hér upp atvinnulífið.“

Óli Björn vill ekki meina að grein hans sé tímamótagrein. Hann hafi skrifað áður um umhverfismál og það hafi fleiri Sjálfstæðismenn gert. „Frá því að ég var unglingur hef ég ferðast mikið um Ísland, um hálendið og ekki síst á veturna. Ég er líka áhugamaður um laxveiði. Ég held að í grunninn séu allir Íslendingar náttúruverndarsinnar.“