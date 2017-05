Mannshvarfið sem enginn mun gleyma

Á miðvikudag voru liðin tíu ár frá hvarfi Madeleine McCann, tæplega fjögurra ára breskrar stúlku, sem hvarf sporlaust frá sumarleyfisstað fjölskyldu sinnar í Praia da Luz í Portúgal.

Þrátt fyrir að ógrynni fólks hafi komið að rannsókninni er mörgum spurningum enn ósvarað, þar á meðal hver afdrif stúlkunnar urðu þetta örlagaríka kvöld. Ekkert hefur spurst til Madeleine í tíu ár og enginn hefur verið dreginn fyrir dóm vegna hvarfsins. Hér gefur að líta yfirlit yfir lífseigustu kenningarnar um hvað gerðist þetta kvöld þann 3. maí árið 2007.

Innbrot sem fór úrskeiðis

Andy Redwood, sem fór fyrir sérstakri rannsóknardeild vegna hvarfsins, viðraði þá kenningu að innbrotsþjófar hefðu numið Madeleine á brott. Markmið þeirra hefði ekki verið að ræna stúlkunni heldur hafa á brott með sér verðmæti úr íbúðinni sem McCann-fjölskyldan dvaldi í.

Máli sínu til stuðnings benti hann á að innbrotum á svæðinu, frá ársbyrjun 2007 og þar til Madeleine var numin á brott, hefði fjölgað fjórfalt. Þar á meðal hefði verið brotist inn í Ocean Club-bygginguna, þar sem McCann-fjölskyldan dvaldi, skömmu áður. Redwood sagði að mögulega hefði Madeleine komið innbrotsþjófunum á óvart og þeir brugðist við með því að nema hana á brott og drepa. Þrátt fyrir að kenningin sé að margra mati trúverðug hefur rannsókn á henni ekki borið áþreifanlegan árangur.

Portúgalska lögreglan hefur gefið lítið fyrir kenninguna, þar á meðal Goncalo Amaral, lögreglustjóri á svæðinu. „Innbrotsþjófar hafa einungis áhuga á peningum, myndavélum, tölvum og verðmætum sem þeir geta komið í verð hratt og örugglega. Ef þeir rækjust á barn myndu þeir yfirgefa svæðið.“

Hún er fórnarlamb barnamansals

Þessari kenningu var fyrst fleygt fram skömmu eftir hvarfið árið 2007 af einkaspæjurum sem töldu að skipulögð glæpasamtök, sem einkum stunda barnamansal, hefðu haft starfsemi í Praia da Luz um það leyti sem Madeleine hvarf. Kenningin var á leið að Madeleine hefði verið rænt og hún flutt til Marokkó tveimur dögum síðar. Þannig sé vitað til þess að glæpagengi í Afríkuríkinu Máritaníu hafi stundað rán á börnum og selt þau vellauðugum einstaklingum eða fjölskyldum í Mið-Austurlöndum.

Colin Sutton, fyrrverandi rannsóknarlögreglumaður hjá Scotland Yard, segir að þessi kenning sé alls ekki fráleit og þarfnist raunar frekari skoðunar. Eftir hvarfið steig fólk fram sem sagðist hafa séð stúlku, sem svipaði til Madeleine, í Marokkó.

Var rænt af barnaníðingi

Árið 2014 opinberaði Scotland Yard að raðníðingur hefði brotið gegn ungum breskum stúlkum á Algarve og nágrenni á árunum áður en Madeleine hvarf. Þannig hefði verið brotið alvarlega gegn 10 ára stúlku í Praida da Luz árið 2005. Vitað er að breskur níðingur, Raymond Hewlett, dvaldi á Praia da Luz árið 2007 en hann hafði þrisvar setið af sér dóm fyrir kynferðisbrot gegn börnum í Bretlandi á áttunda og níunda áratugnum.

Raymond þessi lést af völdum krabbameins árið 2010, 64 ára aldri. Hewlett fór í gröfina án þess að hafa rætt við lögreglu um hvarfið. Dave Edgar, sem kom að rannsókninni á sínum tíma, sagði að Hewlett hefði vissulega verið til skoðunar en lögreglu skort sönnunargögn gegn honum. Þess vegna hafi hann til dæmis ekki verið handtekinn.

Svipuð kenning gengur út á að einhver níðingur, sem þekkir til á svæðinu, hafi setið um íbúðina og fylgst með því þegar McCann-hjónin fóru úr íbúðinni til að fá sér að borða. Hann hafi nýtt tækifærið og numið stúlkuna á brott áður en hann misnotaði hana og myrti.

## Hún fór sjálf úr íbúðinni og var numin á brott

Scotland Yard og Gerry og Kate McCann, foreldrar Madeleine, hafa ávallt unnið út frá þeirri kenningu að brotist hafi verið inn í íbúðina og Madeleine numin á brott. Fyrir skemmstu leit ný kenning dagsins ljós en henni varpaði Mark Williams-Thomas fram. Mark þessi er fyrrverandi rannsóknarlögreglumaður og blaðamaður. Hann sagði að Madeleine hefði sjálf farið úr íbúð fjölskyldu sinnar í leit að foreldrum sínum þegar hún áttaði sig á þeir væru hvergi sjáanlegir.

Eins og komið hefur fram fóru McCann-hjónin úr íbúð sinni til að fá sér að borða meðan börn þeirra sváfu. „Morguninn sem Madeleine hvarf vitum við að hún fór til foreldra sinna og spurði hvar þau hefðu verið kvöldið áður. Og ég held að Madeleine hafi vitað að þau hafi verið á tapas-staðnum kvöldið sem hún hvarf. Til að komast þangað þarf að fara út af lóðinni við hótelið og ganga smáspöl við umferðargötu. Þess vegna óttast ég að Madeleine hafi vaknað, farið að leita að foreldrum sínum og farið út,“ sagði hann og bætti við að þegar út var komið hefði einhver numið hana á brott. Gerry og Kate McCann hafa vísað þessari kenningu á bug og sagt að um hreinar vangaveltur sé að ræða.

Hún lést af slysförum

Þessi kenning er í raun tvíþætt. Annars vegar er hún á þá leið að Madeleine hafi sjálf farið úr íbúðinni, villst og látist af slysförum; orðið fyrir bíl eða dottið ofan í skurð þar sem vegaframkvæmdir voru í nágrenninu. Þar sem ekkert lík fannst þrátt fyrir umfangsmikla leit á svæðinu þykir þessi kenning ósennileg.

Önnur kenning var á þá leið að Madeleine hefði látist af slysförum í íbúðinni í Praia da Luz og foreldrar hennar, Gerry og Kate, losað sig við líkið. Þessari langsóttu kenningu var fyrst varpað fram í bókinni The Truth of The Lie eftir Goncalo Amaral. McCann-hjónin stefndu honum vegna bókarinnar og unnu málið í undirrétti. Amaral áfrýjaði og hafði þá sigur gegn McCann-hjónunum. Það skal þó tekið fram að bæði portúgalska lögreglan og Scotland Yard segja að McCann-hjónin séu ekki til rannsóknar og séu ekki grunuð um aðild að hvarfi Madeleine.