Costco æði Íslendinga vekur athygli erlendis: „Verðsamanburður er orðinn að þráhyggju meðal þjóðarinnar“

„Að segja að þetta sé merkisatburður fyrir íslenskan neytendamarkað er vægt til orða tekið. Þegar verslunin opnaði dyr sínar í úthverfi Reykjavíkur var einn af hverjum átta landsmönnum búnir að sækja um aðild.“ Á þessum orðum hefst grein Corinne Purtill á vef Quartz.

Rúmlega vika er nú liðin síðan bandaríski verslunarrisinn opnaði dyr sínar fyrir Íslendingum og ekkert lát virðist vera á vinsældunum. Í grein sinni nefnir Purtill meðal annars að björgunarsveitir hafi þurft að koma til aðstoðar á opnunardaginn, enda mannfjöldinn gríðarlegur.

Costco has just opened in Iceland for the first time. The people of Iceland have been gripped by Costco mania. pic.twitter.com/JQN0S2YbKD