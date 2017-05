Skemmdarverk unnin á einu þekktasta kennileiti Danmerkur í nótt

Eitt þekktasta kennileiti Danmerkur, Litla hafmeyjan, var máluð rauð í nótt. Lögreglan fékk tilkynningu um skemmdarverkið klukkan 6.30 í morgun að staðartíma. Þetta er ekki í fyrsta sinn sem hafmeyjan verður fyrir barðinu á skemmdarvörgum en hún hefur áður verið máluð rauð, hún hefur verið sprengd í loft upp og hún hefur misst útlimi.

Líklegt má telja að skemmdarverk næturinnar sé af pólitískum toga miðað við þann texta sem var skrifaður með rauðri málningu á stétt við hafmeyjuna.

„Danmark defend the whales of the Faroe Islands“ eða „Danmörk, verndið færeysku hvalina“.

Hér er væntanlega verið að vísa til árlega grindhvalaveiða Færeyinga en þær fara vægast sagt illa í marga.

Lögreglan rannsakar nú málið en enginn hefur verið handtekinn vegna þess.

Á heimasíðu Ekstra Bladet er hægt að sjá myndir sem voru teknar nú í morgun af Litlu Hafmeyjunni.