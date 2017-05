Paradísareyja er orðin að ruslakistu fyrir plastúrgang

Ein afskekktasta eyja heims er jafnframt ein sú mengaðasta í heimi, að sögn vísindamanna. Hér er um að ræða eyjuna Henderson sem tilheyrir Pitcairn-eyjaklasanum í Suður-Kyrrahafi. Henderson-eyja er 37 ferkílómetra kóraleyja, svokallað hringrif, sem enginn býr á. Talið er að þar sé að finna að minnsta kosti 18 tonn af plastúrgangi sem rekið hefur að ströndum eyjunnar.

Stór áskorun

Breska blaðið The Guardian fjallaði um stöðu mála í vikunni, en mengunin á Henderson-eyju þykir sýna, svo ekki verður um villst, að heimsbyggðin stendur frammi fyrir stórri áskorun varðandi mengun í höfunum. Hvergi í heiminum er plastmengunin þó meiri en á þessari ósnortnu eyju sé miðað við stærðarhlutfall.

Í umfjöllun The Guardian kemur fram að sjávarlíffræðingar sem stunduðu rannsóknir á eyjunni áætli að 38 milljónir plastagna sé að finna á þessari eyju sem er minni að flatarmáli en Garðabær. Tekið er fram að hátt í 70 prósent af þessum plastögnum séu það smáar að þær sjást varla með berum augum. Að meðaltali skoluðust þrettán þúsund nýjar agnir að ströndum eyjarinnar á hverjum degi.

Hafði rangt fyrir sér

Jennifer Lavers, vísindamaður við University of Tasmania, segir í samtali við The Guardian að hún hafi stundað rannsóknir á mörgum af afskekktustu eyjum heims. Á hverri einustu finnist ummerki eftir manninn og nefnir hún til dæmis plastagnir og úrgang sem skolar upp að ströndum eyjanna. „Ég hélt samt, satt að segja, að vegna þess hversu Henderson-eyja er afskekkt væri hún tiltölulega ósnortin. Það var svo sannarlega rangt mat hjá mér. Ég varð orðlaus þegar ég sá magnið.“

„Mín skoðun er sú að það megi líkja menguninni í höfunum við loftslagsvandann.“

Sorgleg sjón

Plastúrgangurinn hefur haft ýmis áhrif á fjölskrúðugt dýralíf sem finnst á Henderson-eyju. Þar eru til dæmis heimkynni fjölmargra krabbategunda sem skríða um sandana innan um plastflöskur og snyrtivöruumbúðir. Einn krabbi var búinn að koma sér haganlega fyrir inni í haus af dúkku. Þótt ágætlega hafi virst fara um hann segir Jennifer að dýrunum sé enginn greiði gerður. „Plastið er orðið gamalt, það er stökkt, beitt og það er eitrað. Það var sorglegt að sjá þessi dásamlegu dýr innan um úrganginn sem kemur frá manninum.“

Á heimsminjaskrá UNESCO

Í umfjöllun The Guardian kemur fram að Henderson-eyja sé sú stærsta af þeim fjórum eyjum sem tilheyra Pitcairn-eyjaklasanum. Eyjaklasinn er á heimsminjaskrá UNESCO enda er vistkerfi eyjanna tiltölulega ósnortið, ef undan er skilin plastmengunin. Enginn býr á eyjunum og vegna þess hversu afskekktar þær eru leggja fáir á sig það ferðalag að heimsækja þær, nema þá helst vísindamenn. Niðurstöður vísindamannanna sýna og sanna að mengun þekkir engin landamæri og enginn staður í heiminum er í öruggu skjóli fyrir mengun. „Við fundum flöskur frá Þýskalandi, umbúðir frá Kanada og Nýja-Sjálandi. Það sýnir að við berum öll ábyrgð og við þurfum að átta okkur á því.“

Sé litið til þess hversu mikið magn af plasti er framleitt í heiminum á ári hverju bliknar magnið á Henderson-eyju í samanburði. Í niðurstöðum rannsóknarinnar, sem birtust í tímaritinu Proceedings of the National Academy of Sciences, kom fram að þau tæpu 18 tonn sem fundust á eyjunni jafngildi því magni sem framleitt er á tveimur sekúndum á heimsvísu.

Líkir þessu við loftslagsvandann

Svo virðist vera sem ríki heims séu að opna augun fyrir vandanum. Í febrúar síðastliðnum var blásið til herferðar fyrir tilstilli umhverfisstofnunar Sameinuðu þjóðanna gegn plastmengun. Af því tilefni tilkynntu yfirvöld í Indónesíu, sem talin eru bera mikla ábyrgð á plastmengun í höfunum, að þau hygðust verja allt að einum milljarði Bandaríkjadala á ári til að minnka plastmengun og aðra mengun í höfunum.

Jennifer segir að gera þurfi gott betur og vill að fólk átti sig á alvarleika mengunarinnar fyrir umhverfið, dýralífið og manninn. „Mín skoðun er sú að það megi líkja menguninni í höfunum við loftslagsvandann, en ég vil ekki að við gerum sömu mistökin. Við höfum rifist um það hvort loftslagsbreytingar af mannavöldum séu staðreynd í hartnær 40 ár. Við skulum ekki bíða með að bregðast við. Magnið af plasti í höfunum er yfirþyrmandi og við þurfum að bregðast við núna.“

