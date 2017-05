Fer ekki úr fangelsi fyrr en hann segir hvar gullið er

Eitt sinn var Tommy G. Thompson einn dáðasti fjársjóðsleitarmaður Bandaríkjanna. Tommy þessi komst í heimsfréttirnar árið 1988 þegar hann fann skipsflak S.S. Central America á botni Atlantshafsins, ekki ýkja langt undan ströndum Suður-Karólínu. Skipið fórst í fellibyl dag einn árið 1857 en um borð voru 425 manns og fleiri tonn af gulli.

Nú, tæpum 30 árum síðar, er Tommy í tómu klandri enda hefur hann verið á bak við lás og slá í 500 daga. Ástæðan er sú að hann neitar að segja frá því hvað varð um hluta gullsins sem hann hirti úr skipsflakinu.

Sakaður um svik

Á föstudag í síðustu viku féll úrskurður fyrir dómstólum í Ohio á þann veg að Tommy yrði áfram í fangelsi þar til upplýsingar um gullið kæmu fram í dagsljósið. Um er að ræða 500 gullpeninga sem metnir eru á fjórar milljónir Bandaríkjadala, rúmar 430 milljónir króna á núverandi gengi.

Eins og gefur að skilja þurfti Tommy á dyggri aðstoð fjölmargra að halda þegar hann fann skipið og gullið á hafsbotni á sínum tíma. Fjárfestar sem komu að verkefninu – og starfslið Tommys – sakaði hann um svik þar sem þeir fengu enga hlutdeild í því gulli sem fannst og raunar lítið sem ekkert borgað fyrir vinnuna sem þeir inntu af hendi.

Ógnarstórar gullstangir

Allt hófst þetta árið 1983 þegar Tommy, sem er verkfræðingur frá Ohio, setti saman leitarlið til að finna skipsflakið. Margir höfðu reynt að finna skipið en ekki haft erindi sem erfiði. Á þessum tíma var Tommy rétt rúmlega þrítugur og hafði hann samband við fjölmarga fjárfesta, eða alls um 160 talsins, sem lýstu yfir áhuga á verkefninu. Hann lofaði þeim sem komu að verkefninu ríkri ávöxtun ef leitin myndi bera árangur. Það var svo fimm árum síðar, þann 11. september 1988, að Tommy tilkynnti að leitarhópur hans, Columbus-America Discovery Group, hefði fundið skipsflakið. Hann smíðaði lítinn kafbát, sem hann kallaði Nemo, en með honum tókst honum að finna nákvæma staðsetningu á skipinu. Meðal þess sem leitarhópurinn dró upp af hafsbotni var skipsklukkan og gullstangir sem sagðar voru allt að fimmtán sinnum stærri en þær sem áður höfðu fundist.

Ævintýralegur flótti

Eftir fundinn liðu dagar, vikur og ár en aldrei fengu fjárfestar borgað fyrir verkefnið. Enn þann dag í dag er á huldu hversu miklu gulli Tommy og leitarlið hans náðu úr flakinu, en því hefur þó verið haldið fram að Tommy hafi persónulega þénað 52 milljónir Bandaríkjadala á því að selja gullstangir og gullpeninga sem grunur leikur á að hann hafi náð úr skipinu.

Í mörg ár hafa meðlimir Columbus-America Discovery Group, alls níu talsins, staðið í málaferlum og stappi þar sem þeir segja að Tommy skuldi þeim tvær milljónir dala. Svo fór að árið 2012 var gefin út handtökuskipun á hendur Tommy vegna meintra svika. Þegar þarna var komið sögu hafði Tommy raunar ekki sést opinberlega í mörg ár og enginn virtist vita hvar hann var niðurkominn.

Það var svo árið 2015 að bandarísk löggæsluyfirvöld höfðu loks hendur í hári Tommys eftir æsilegan flótta hans. Hann hafði ferðast vítt og breitt um Bandaríkin þar sem hann dvaldi í lúxushúsum, hótelum og gistiheimilum undir fölsku nafni. Lengi vel hélt hann til í glæsihýsi í Flórída en þegar laganna verðir komu þangað mætti þeim tóm glæsihöllin. Tommy var á bak og burt en hafði skilið eftir sig fjölda farsíma. Þá fundust umbúðir utan af peningabúntum með áletruninni 10 þúsund dalir og leiðarvísir um hvernig ætti að hverfa af yfirborði jarðar, ef svo má segja. Yfirskrift leiðarvísisins var: How to be Invisible, eða Hvernig á að vera ósýnilegur.

Ber við minnisleysi

Í kjölfar handtökunnar kom upp í ljós að Tommy hafði haldið eftir 500 gullpeningum sem hann kom fyrir í fjárvörslu í Belís í Mið-Ameríku. Gullpeningarnir, sem metnir voru á rúmar 400 milljónir króna, áttu að vera arfur fyrir börn hans. Eftir handtökuna sagðist Tommy ætla að skila umræddum gullpeningum og upplýsa hvar það væri niðurkomið. En eitthvað varð til þess að Tommy hætti við.

Í umfjöllun Washington Post fyrir skemmstu sagði verjandi hans, Avonte Campinha-Bacote, að ástæða þess að Tommy hefði ekki enn sagt hvar gullið væri niðurkomið, væri sú að hann væri búinn að gleyma því. Dómari mat það svo að Tommy væri að gera sér upp minnisleysi og af þeirri ástæðu yrði hann í fangelsi þar til eitthvað nýtt kæmi fram. Dómari lagði einnig dagsektir á Tommy sem nema þúsund Bandaríkjadölum, rúmum hundrað þúsund krónum, dag hvern.

