Twitter gleymir seint „verstu auglýsingu allra tíma“

Samfélagsmiðlar nötruðu í vikunni eftir að Pepsi frumsýndi nýja auglýsingu með Kardashian systurinni Kendall Jenner í aðalhlutverki. Fjölmargir hafa fordæmt auglýsinguna og segja hana, meðal annars, gera lítið úr réttindabaráttu minnihlutahópa. Þá sérstaklega ofbeldi sem svartir hafa þurft að búa við sem og lögregluofbeldis.

Þá voru margir einstaklega óánægðir með að Kendall Jenner, sem er hvít kona og tilheyrir litlum forréttindahópi, væri gerð að fulltrúa mótmælenda.

Í gær baðst Pepsi opinberlega afsökunar á auglýsingunni sem hefur nú verið tekin opinberlega úr birtingu þrátt fyrir að hún muni áfram lifa góðu lífi á You Tube. Þá er hún talin versta auglýsing allra tíma. Verð hlutabréfa í Pepsi hafa hríðfallið í vikunni eftir að auglýsingin birtist fyrst.

Líkt og sjá má hér að neðan verður auglýsingin ekki gleymd á næstunni:

If only Daddy would have known about the power of #Pepsi. pic.twitter.com/FA6JPrY72V