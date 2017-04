Auglýsingar The Body Shop gagnrýndar: „Erum við orðin svo gegnsýrð af klámvæðingunni?“

Nýlegar auglýsingar snyrtivörurisans Body Shop sæta gagnrýni á facebooksíðu fyrirtækisins. Er fyrirtækið meðal annars sakað um klámvæðingu og gefið í skyn að orðafarið vísi í undirgefni kvenna og hlutgervingu. Um er að auglýsingar á veggspjöldum sem meðal annars má finna í strætisvagnaskýlum á höfuðborgarsvæðinu og í glugga Body Shop verslunarinnar í Kringlunni.

Auglýsingarnar sem um ræðir koma úr alþjóðlegri auglýsingaherferð snyrtivörurisans og hefur textinn á veggspjöldunum verið þýddur úr ensku. Á öðru veggpsjaldinu má sjá andlit fyrirsætunnar þakið maska.

Í ensku útgáfu auglýsingarinnar er slagorðið „Get your face in the good stuff“ en í íslensku útgáfinu er þýðingin: „Beint í andlitið.“

Á hinu veggpsjaldinu gefur á að líta tvær fyrirsætur standa þétt upp við hvor aðra. Í ensku útgáfu auglýsingarinnar er notast við slagorðið „Make love, not war with sensitive skin.“

Í íslensku útgáfunni er notast við þýðinguna: „Vertu blíð og góð við viðkvæma húð.“

Ein þeirra sem lýsa yfir vanþóknun sinni á auglýsingunum inni á facebooksíðu The Body Shop er Ugla Stefanía Kristjönudóttir Jónsdóttir aktivisti:

„Ég skil ekki hvernig í ósköpunum eitthvað svona kemst í gegnum auglýsingateymið hjá Body Shop. Fannst stjórnendum þetta bara virkilega ekki athugavert? Upprunalegar auglýsingarnar eru með allt önnur undirliggjandi skilaboð og þýðanda tekst hér meistaralega að gera þetta bæði klámfengið og með beina skírskotun í úrelt kynhlutverk. Er einhver heima?“

Þá spyr Aðalheiður Alenu Jóhannsdóttir: „Finnst ykkur allt í lagi að vera með auglýsingar sem refrensa svona rosalega sterkt í klám og undirgefni kvenna í hedrosexual kynlífi?“ Einnig spyr Tinna Hallgrímsdóttir: „Erum við orðin svo gegnsýrð af klámvæðingunni að það datt engum í hug betri þýðing heldur en „Beint í andlitið?“

Sveinlaug Sigurðardóttir tekur undir og segir íslensku útgáfurnar „hljóma eins og bein skírskotun í klámvæðingu.“ Þá spyr Vibeke Svala Kristinsdóttir: „Er ekki búið að vera aðeins of mikil umræða um klámvæðingu í auglýsingum þannig að þetta er ekki töff árið 2017?“

„Ekki í okkar anda að gera lítið úr fólki“

Brugðist er við ofangreindum gagnrýnisröddum í skriflegu svari sem birtist á facebooksíðu The Body Shop þar sem tekið er fram að það hafi ekki verið ásetningur fyrirtækisins að birta skírskotanir í klámvæðingu:

„Alls ekki ætlunin að vísa í eitthvað slíkt enda ekki í okkar anda að gera lítið úr fólki. Höfum ekki fengið þessi viðbrögð áður við þessari mynd,“ er ritað í athugasemd á facebooksíðu fyrirtækisins í gær.

Þá birtist meðfylgjandi svar á facebooksíðunni fyrr í dag:

„Því miður hafa fáeinir aðilar reynt að snúa þessu upp í einhverskonar kynferðisleg skilaboð, sem er alls ekki ætlunin. Það hvarflaði ekki að okkur að fólk færi að tengja þetta við neitt slíkt. Við vöndum okkur betur næst."