Fólkið sem gerir kommentakerfið brjálað opnar sig

Atli Fannar Bjarkason nafngreindi þrjár manneskjur í innslagi í þættinum Vikunni með Gísla Marteini. DV náði tali af tveimur þeirra, Guðbjörgu Maríu Jóelsdóttur og Þorkeli Markússyni. Kolfinna Þorfinnsdóttir svaraði ekki síma.

„Ég er orðin heimsfræg,“ segir Guðbjörg María Jóelsdóttir og kveðst ekki hafa gengið of langt þegar hún tjáði sig um Sóla Hólm. „Hann getur þakkað fyrir að vélin lenti. Það var brjálað veður og hann að kvarta undan því að þurfa að hanga í vélinni þegar hann var hólpinn, ég var aðallega að gera grín að þessu og það voru fleiri en ég sem gerðu það. Að kvarta undan þessu, ég get ekki orða bundist. Mér finnst líka óþarfi að tjá sig svona en hann er kannski þekktur þessi maður og því leyfilegt að segja allt mögulegt. Ég var eiginlega að gera gys að honum. Þetta var flipp hjá mér. Mér fannst asnalegt hjá honum að tjá sig svona, ég hef lent í svipuðu en ég er ekkert að kvarta. Ef ég á að taka þetta aftur get ég alveg eins gert það og látið eins og ég hafi ekkert verið að segja þetta, ef ég hef verið að særa hann. Mér finnst ekki gaman ef maðurinn er sárþjáður yfir þessu.“

Ertu sátt við að enda hjá Gísla Marteini?

„Ég sá þetta ekki strax sjálf. Ég er búin að sjá þetta núna og það hefur verið hringt í mig út af þessu. Ég passa mig héðan í frá að vera ekki skrifa eitthvað ef þetta verða afleiðingarnar.“

„Þetta var djúpt innlegg hjá mér og ég er sáttur, sérstaklega þar sem ég fæ athygli út á þetta,“ segir Þorkell Markússon sem staddur er í Madeira í Portúgal. „Ég er upp með mér.“

Sérðu eftir að hafa skrifað þetta?

„Nei, það geri ég ekki. Ég hefði ekki skrifað þetta nema ég hefði meint það. Ég sé ekkert eftir þessu. Hann (Sólmundur) hafði unnið fyrir þessu. Annars hef ég ekkert fylgst með þessu. Ég er bara í sólinni hér á Madeira.“