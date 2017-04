Atli birti nöfn Guðbjargar og Þorkels á RÚV: Nú svara þau fyrir sig - „Ekki gaman ef maðurinn er sárþjáður“

Atli Fannar Bjarkason nafngreindi þrjár manneskjur í innslagi í þættinum Vikunni með Gísla Marteini. DV náði tali af tveimur þeirra, Guðbjörgu Maríu Jóelsdóttur og Þorkeli Markússyni. Kolfinna Þorfinnsdóttir svaraði ekki síma.

„Þið getið verið breytingin sem þið viljið sjá. Ef þið hættið þessu endalausa væli í kommentakerfunum, þá er aldrei að vita nema þið sjáið að þó að fólk tjái sig um hluti í fjölmiðlum sem skipta ykkur ekki máli persónulega, þá er algjör óþarfi að ráðast á viðkomandi. Jafnvel þó að einhver tjái skoðun sem ykkur finnst alveg út í hött, þá er hægt að draga andann djúpt, skrifa athugasemdina sem átti að fara í kommentakerfið frekar á miða og troða miðanum djúpt upp í rassgatið á sér.“

Þannig komst Atli Fannar Bjarkason, ritstjóri Nútímans, að orði þegar hann fór yfir fréttir vikunnar í Vikunni með Gísla Marteini á RÚV. Innslag Atla Fannars hefur vakið athygli og var innblásið af umfjöllun Vísis og Nútímans af hrakförum Sólmundar Sólmundarsonar, eða Sóla Hólm eins og hann er gjarnan kallaður. Sóli, sem er starfsmaður RÚV, sat fastur í nokkrar klukkustundir í flugvél Wizz air á Keflavíkurflugvelli fyrir skömmu og sagði að um væri að ræða eina af sínum verstu martröðum. Lesendur Vísis höfðu enga samúð með Sóla og kommentakerfið logaði undir fréttinni. Í umfjöllun Atla Fannars á RÚV sagði að sú hegðun virkra í athugasemdum, að rakka niður viðmælendur hefði gert að verkum að fólk forðist nú jafnvel að fara í viðtöl af ótta við að vera tekið fyrir. Atli Fannar sagði:

„Virkir í athugasemdum eru ekki aðeins að skemma eigið mannorð, þeir eru að skemma internetið.“

Um innslag Atla urðu svo til aðrar fréttir þegar blaðamennirnir Atli Fanndal og Jóhann Páll Jóhannsson gagnrýndu Atla Fannar. Jóhann Páll sagði á Facebook:

„Ef óbreyttir borgarar – kannski fólk sem á erfitt og líður ekki vel – dirfast að halla orði á starfsmenn RÚV á kommentakerfum fréttamiðla, mega þeir þá eiga von á því að vera varpað upp á skjáinn í sjónvarpi allra landsmanna á præmtæm, nafngreindir, sakaðir um „væl“ og sagt að troða hlutum upp í rassgatið á sér?“

Þá gagnrýndi Atli Fanndal nafna sinn fyrir að birta skjáskot og myndir af fólki sem hafði tjáð sig um þessar fréttir og endaði í viðtali á Harmageddon, en hann sagði á Facebook: „Þvílík lágkúra af hálfu RÚV að atast í fólki á prime time fyrir að hafa notað væl til að lýsa væli.“

Guðbjörg og Þorkell svara

„Ég er orðin heimsfræg,“ segir Guðbjörg María Jóelsdóttir og kveðst ekki hafa gengið of langt þegar hún tjáði sig um Sóla Hólm. „Hann getur þakkað fyrir að vélin lenti. Það var brjálað veður og hann að kvarta undan því að þurfa að hanga í vélinni þegar hann var hólpinn, ég var aðallega að gera grín að þessu og það voru fleiri en ég sem gerðu það. Að kvarta undan þessu, ég get ekki orða bundist. Mér finnst líka óþarfi að tjá sig svona en hann er kannski þekktur þessi maður og því leyfilegt að segja allt mögulegt. Ég var eiginlega að gera gys að honum. Þetta var flipp hjá mér. Mér fannst asnalegt hjá honum að tjá sig svona, ég hef lent í svipuðu en ég er ekkert að kvarta. Ef ég á að taka þetta aftur get ég alveg eins gert það og látið eins og ég hafi ekkert verið að segja þetta, ef ég hef verið að særa hann. Mér finnst ekki gaman ef maðurinn er sárþjáður yfir þessu.“

Ertu sátt við að enda hjá Gísla Marteini?

„Ég sá þetta ekki strax sjálf. Ég er búin að sjá þetta núna og það hefur verið hringt í mig út af þessu. Ég passa mig héðan í frá að vera ekki skrifa eitthvað ef þetta verða afleiðingarnar.“

„Þetta var djúpt innlegg hjá mér og ég er sáttur, sérstaklega þar sem ég fæ athygli út á þetta,“ segir Þorkell Markússon sem staddur er í Madeira í Portúgal. „Ég er upp með mér.“

Sérðu eftir að hafa skrifað þetta?

„Nei, það geri ég ekki. Ég hefði ekki skrifað þetta nema ég hefði meint það. Ég sé ekkert eftir þessu. Hann (Sólmundur) hafði unnið fyrir þessu. Annars hef ég ekkert fylgst með þessu. Ég er bara í sólinni hér á Madeira.“

