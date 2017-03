Wall Street nautið fékk félagsskap - Styttu af lítilli stúlku með skilaboðunum „ Ráðið fleiri konur“

Bronsstytta af lítilli stúlku sem var komið fyrir í Wall Street-fjármálahverfinu í New York í nótt hefur vakið talsverða athygli. Styttunni af stúlkunni var komið fyrir gegnt bronsstyttunni frægu af Wall Street nautinu og á að tákna stöðu kvenna á bandarískum fjármálageira. „Þekktu kraft kvenkyns leiðtoga. HÚN hefur áhrif“ (e. Know the power of women in leadership. SHE makes a diffrence) er letrað á bronsplatta fyrir framan stúlkuna sem að horfir óttalaus og ögrandi á nautið illvíga. Listamaðurinn Kristen Visbal hannaði styttuna.

Styttan ber einmitt nafnið HÚN (e. SHE) en staðsetningin er aðeins tímabundin. Henni var komið fyrir í skjóli nætur af hópi verkamanna en samkvæmt borgaryfirvöldum er aðeins gert ráð fyrir því að litla stúlkan muni standa andspænis ofureflinu í rúman mánuð.

Verkefnið var skipulagt og fjármagnað af fyrirtækinu State Street Global Advisor, sem sérhæfir sig í eignastýringu, og var tilgangurinn að senda eftirfarandi skilaboð til annarra fjármálafyrirtækja: Ráðið fleiri konur.

„Við erum að skora á önnur fyrirtæki að bæta kynjahlutfallið í stjórnum fyrirtækjanna. Fjölbreytni er lykilatriðið í skilvirkri stjórnun,“ sagði stjórnarformaður SSGA Ron O’Hanley.

